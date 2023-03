Horóscopo hoy 4 de marzo: ¿Qué deparan los astros para los signos este sábado?

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Febrero es un mes para cerrar situaciones y cada uno de los signos vivirá esta experiencia de maneras distintas durante todo el mes. Te contamos cómo te sentirás hoy.

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la web Astrology esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 4 marzo.

Aries

Es posible que te cueste levantarte e irte esta mañana, querido Aries “la falta de cuidado personal o una semana laboral estresante pueden hacer que te demores en realizar sus tareas, pero trate de no eludir las responsabilidades”.

Tauro

Tu mente puede sentirse un poco dispersa esta mañana, querido Toro “en lugar de forzarte a ser sociable y tener el control, considera tomarte un tiempo de tu agenda para ponerte a tierra a través de la meditación y la espiritualidad”.

Géminis

Una energía torpe puede encontrarte esta mañana, querido Géminis, ya que la luna de Cáncer forma aspectos difíciles con Saturno y Plutón. “Date permiso para moverte lentamente, ya que tratar de acelerar tu agenda podría ocasionar contratiempos adicionales”.

Cáncer

Podrías despertar en el lado equivocado de la cama esta mañana, querido Cáncer. “Los pequeños inconvenientes o las disputas menores pueden conducir a una tangente en toda regla, aunque mantenerse conectado a tierra y concentrarse en lo positivo puede ayudarlo a navegar esta tormenta cósmica”, destaca Astrology.

Leo

“Te sentirás excepcionalmente aburrido con tu rutina esta mañana, querido Leo, ya que la luna de Cáncer forma aspectos difíciles con Saturno y Plutón. Si bien ciertamente no tienes que fingir una cara feliz, trata de no ceder a patrones de pensamientos negativos que podrían estropear tu día”.

Virgo

Querido Virgo, trata de no dejar que el drama que no te corresponde interfiera en tu mañana. “Aunque ciertamente sentirás compasión por las personas que te rodean, arriesgar tus necesidades para satisfacer a otra persona no te servirá al final”.

Libra

“Tu vibra podría parecer un poco nerviosa esta mañana, querido Libra, ya que la luna de Cáncer forma aspectos difíciles con Saturno y Plutón. Mantener una cara de póquer puede parecer una tarea difícil si estás agobiado por el estrés o la presión, así que no te sientas culpable por establecer límites o pedir espacio si lo necesitas”, señala Astrology.

Escorpio

Liderarás con sabiduría y un sentido de comprensión hoy, “desafortunadamente, podrían surgir frustraciones si otros no aprecian tu sabio consejo, por lo que es un buen momento para concentrarse en tu propio corazón y mente”.

Sagitario

“Es posible que te sientas un poco áspero esta mañana, querido Archer, ya que la luna de Cáncer forma aspectos desafortunados con Saturno y Plutón. Si bien está bien estar de mal humor de vez en cuando, trata de no descargar tus emociones o frustraciones con los demás hoy”.

Capricornio

Los comportamientos obstinados o el mal humor podrían desencadenar conflictos en tus relaciones más cercanas esta mañana. “Haz tu mejor esfuerzo para moverte lentamente en este momento, esforzándote por encontrar compasión, gracia y belleza en el mundo que te rodea”, indica Astrology.

Acuario

Los desacuerdos sobre cómo avanzar podrían traer tensión a la oficina hoy, “si bien es posible que el trabajo en equipo no esté en la agenda en este momento, trabajar a conciencia y privadamente, puede ayudarte a ponerte al día con tus propias responsabilidades”.

Piscis

No te molestes en compararte con los demás hoy “estas vibraciones pueden hacer que te sientas inseguro cuando te comparas con tus compañeros. Sin embargo, recordar que eres únic@ puede ayudar a aliviar estos sentimientos sin fundamento. Aceptarse hoy es clave”.