Horóscopo hoy 5 de julio: ¿Qué deparan los astros para los signos zodiacales?

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Te puede interesar: Los 4 signos zodiacales más conservadores en la cama

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Julio será un mes que se distinguirá por varios tránsitos planetarios y cada uno llegará con fuerza en energía de agua y energía cardinal, lo que quiere decir que será un mes de inicios, de poner cosas en marcha que estaban paralizadas y con carácter emocional, lleno de sensibilidad, instinto, amor incondicional pero también mucha subjetividad por esa falta de aire.

Esto es lo que depara el horóscopo de hoy para todos los signos zodiacales. Prepárate para las novedades que vendrán. Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el portal Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 5 de julio.

Aries

Ya es momento hoy, Aries, de ponerte manos a la obra “y empezar a buscar un trabajo que realmente te llene. No sigas esforzándote tanto a diario sólo por el dinero que ganas. Esto te está quitando la ilusión por otras cosas y disminuye tu creatividad. Echa mano de tu imaginación y explora caminos nuevos, atrévete a pedir trabajo en lugares que crees importantes”.

Tauro

“Hoy deberías sentirte ya mucho más relajada en el ámbito laboral, Tauro, porque has comprobado a diario que las innovaciones que tanto temías pueden funcionar muy bien. Te has librado de los prejuicios y ahora estás convencida de que con ellos no vas a ninguna parte, que las cosas muchas veces no son lo que parecen”, señala Lecturas.

Géminis

Tienes ante ti hoy un nuevo camino para explorar, Géminis. “Estás empezando una nueva etapa y puede ser muy fructífera si no te detienes en la superficie. Profundiza a diario. Eres muy de buscar titulares pero luego no avanzas en los contenidos”.

Cáncer

La actitud individualista que estás mostrando a diario en el trabajo, Cáncer. “No te va a conducir a ninguna parte. Te dará mejor resultado integrarte en el equipo, ser una más. No temas no destacar porque si lo haces a conciencia te convertirás en una pieza indispensable y esto tiene mucho valor. Hoy alguien puede ponerte en un aprieto al querer cobrarte una deuda”.

Leo

“Te espera hoy un día magnífico, Leo, en el que podrás disfrutar de tus logros, de la gente que tienes a diario en tu entorno y de la vida en sí en su sentido más amplio. Hoy se dan todas las condiciones para que puedas sentirte feliz, no lo vayas a estropear con nostalgias absurdas o preocupaciones por el futuro”.

Virgo

Hoy, Virgo, empezarán a llegarte señales de que muy pronto podrás recoger los frutos de tu esfuerzo diario. “Recupera esa idea que te parecía genial hace ya algún tiempo. Tienes la posibilidad de lograr ahora un objetivo que creías imposible. Empezar a trabajar en ello te proporcionará una gran satisfacción porque te darás cuenta de que hay mucho camino por recorrer y que puedes llegar a la cima”, destaca el portal Lecturas.

Libra

Hoy has de tomarte las cosas con tranquilidad, impaciente Libra. “Es probable que hoy, Sagitario, estés dudando sobre una sugerencia del tema laboral que te hizo alguien de tu entorno. Es cierto que puedes aspirar a este trabajo que tanto significaría para ti y que lo tienes como un imposible. Tienes suficiente talento y capacidad como para conseguirlo. No te frenes porque se trata de un puesto importante y tú te consideras insignificante”.

Escorpio

No te rindas si el trabajo se pone hoy cuesta arriba, Escorpio. “Con esfuerzo y una actitud positiva lograrás salir adelante fácilmente. Sin embargo, ten mucho cuidado a diario con ciertas personas envidiosas que hay a tu alrededor. No seas ingenu@ y no cuentes tus planes a nadie”.

Sagitario

“Es probable que hoy, Sagitario, estés dudando sobre una sugerencia del tema laboral que te hizo alguien de tu entorno. Es cierto que puedes aspirar a este trabajo que tanto significaría para ti y que lo tienes como un imposible. Tienes suficiente talento y capacidad como para conseguirlo. No te frenes porque se trata de un puesto importante y tú te consideras insignificante”.

Capricornio

Presta mucha atención al trabajo, “aunque hoy te sientas especialmente cansada y tal vez un poco melancólica, Capricornio. Estás en un período de estabilidad y parece que si te lo tomas con más calma por un día no pasa nada. Así es, pero es mejor que no te confíes demasiado”, indica la web mencionada.

Acuario

Si eres de las Acuario que tiene un trabajo independiente, “hoy puede llegarte un nuevo cliente o una nueva clienta que te hará un encargo importante y que será trascendental para ti porque te permitirá lucirte a diario y darte a conocer a un público más amplio. Te beneficiará mucho en el terreno económico”.

Piscis

A veces, Piscis, a nivel emocional piensas que ya lo sabes todo y que no necesitas los consejos de los demás. “Pero no es así. Hoy una persona muy cercana te hará un comentario que no has de olvidar, porque es algo importante que te evitará problemas a diario y te resultará muy positivo”.