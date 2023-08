Horóscopo hoy 6 de agosto: ¿Qué deparan los astros para los signos zodiacales?

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Agosto empieza con el foco en nuestro brillo personal pero con la particularidad de que Venus, el planeta del amor y las relaciones está retrogradando. “Esto es una gran oportunidad para trabajar en nuestra auto estima y su espejo en nuestra relaciones”, destacó la web Ohlala.

Esto es lo que depara el horóscopo de hoy para todos los signos zodiacales. Prepárate para las novedades que vendrán. Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la web Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 6 de agosto.

Aries

Esa inquietud y ese malestar que experimentas hoy, Aries, “vienen en gran parte porque no estás escuchando lo que a diario te dicta tu intuición. Estás viendo las cosas de manera superficial y por ello quizá estés tomando decisiones equivocadas. Párate a pensar, dedica hoy un tiempo a reflexionar y tal vez te des cuenta de que tienes que prestar más atención a tu voz interior y no tanta a lo que te dicen los demás, Aries”.

Tauro

Te preparabas hoy para un domingo fantástico, Tauro, “y tiene que serlo, por eso si alguien te hace un comentario que te molesta, no dejes que te afecte.Hoy te llamará una persona madura a la que aprecias porque necesita tu ayuda. Tal vez tuerza un poco tus planes de diario y no tengas muchas ganas de acudir a esta llamada, pero tienes que ir”.

Géminis

Tientes tanta capacidad y tantas habilidades, Géminis, “que a veces te pierdes porque quieres abarcar demasiadas cosas a diario. Si hoy te está preocupando que no puedes terminar algo que tenías entre manos porque hay otras cosas también a medias, es cuestión de que te empieces a organizar”.

Cáncer

Hoy, Cáncer, es un día excelente para reunirte con tus amigos, “a los que quizá has tenido un poco abandonados a diario en los últimos tiempos. Si ellos no han tomado la iniciativa, hazlo tú y proponles una salida al campo o la playa, comer en algún lugar especial en un entorno de naturaleza”, destaca Lecturas.

Leo

Hoy, Leo, entras en un ciclo en que la vida te empieza a sonreír a diario. “Hasta ayer mismo quizá pensabas que las cosas nunca te iban a salir bien pero hoy una situación inesperada hará que te des cuenta de que la vida está cambiando para ti”.

Virgo

“Estás madurando a diario a pasos agigantados, Virgo, y quizá hoy te despiertes con ganas de independizarte, si es que todavía vives en familia. Es un gran avance, pero volar del nido no siempre es algo fácil porque intervienen muchos sentimientos y muchas emociones tuyas y de quienes te rodean”.

Libra

Aunque hoy Libra “algún plan se te tuerza o alguna persona te decepcione recuerda que te ha pasado ya otras veces en la vida y siempre consigues salir adelante y volver a ponerte en pie. Recuerda las ocasiones en que te a diario has desesperado por algo y al final todo ha salido mejor que si hubieras cumplido tus planes iniciales” señala Lecturas.

Escorpio

Buenos momentos para reflexionar a diario “y para echar un vistazo a tu pasado, en especial si hoy te sientes un poco sola, Escorpio. Hace ya tiempo estuviste junto a alguien que no se atrevió a confesarte sus sentimientos hacia ti. Tú tampoco diste ningún paso aunque en el fondo le correspondías”.

Sagitario

“Tienes muchos frentes que atender a diario, Sagitario, pero la mayoría de ellos te los has buscado tú misma. Ya va siendo hora de que empieces a dejar que otros , asuman a diario sus propias responsabilidades. Te has convertido en el hada madrina de mucha gente pero te has olvidado de que tú también necesitas a alguien que te apoye en los momentos que lo necesitas”.

Capricornio

Si hoy te llama una amiga para contarte una situación “delicada por la que está atravesando, Capricornio, cuídate muy bien de contárselo a otras personas. Da igual que creas que entre todos podéis ayudarla a diario. Ella te ha elegido sólo a. ti y has de respetar su intimidad” indica Lecturas.

Acuario

“Lánzate hoy a pasarlo bien, Acuario, a divertirte con tus amigos o tu pareja. Podrás apreciar más que nunca los pequeños placeres que nos alegran la existencia a diario. Da igual lo que te propongan, tanto si es salir a tomar unas copas como si se trata de liarse la manta a la cabeza y seguir un plan improvisado y loco”.

Piscis

Aunque hoy te sientas agotada por el esfuerzo que haces a diario, Piscis, “has de recuperar la costumbre de hacer ejercicio físico con regularidad. Necesitas descansar, pero no tumbada todo el día en el sofá. Te irá mejor distraerte y divertirte. Además evitarás que te ronden ideas por la cabeza que te ponen muy ansiosa”.