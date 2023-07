Horóscopo hoy 6 de julio: ¿Qué deparan los astros para los signos zodiacales?

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Julio será un mes que se distinguirá por varios tránsitos planetarios y cada uno llegará con fuerza en energía de agua y energía cardinal, lo que quiere decir que será un mes de inicios, de poner cosas en marcha que estaban paralizadas y con carácter emocional, lleno de sensibilidad, instinto, amor incondicional pero también mucha subjetividad por esa falta de aire.

Signo Géminis: datos curiosos de este signo y su suerte según el horóscopo Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el portal Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 6 de julio.

Aries

Si últimamente has estado pensando en ciertos temas que no has confiado a nadie, Aries “hoy ha llegado el momento de hablar. Quizá se trata de una situación conflictiva en tu vida y temes decir todo lo que te pasa por la cabeza a diario, pero si te quieres liberar, has de hablar de ello”.

Tauro

“Te espera hoy una jornada agitadita en el terreno laboral, Tauro, aunque a diario todo funcione como la seda. Puedes tener un mal rollo con algún jefe o superior. Lo mejor será que intentes evitar cualquier roce, pero si no te es posible evitar la discusión, no te cierres en banda y recuerda que quien domina la conversación es el que calla y escucha”, señala Lecturas.

Géminis

Si andabas sintiéndote a diario falta de energía, Géminis, hoy recuperarás los ánimos. “Este cansancio físico puede tener su origen en un tema emocional, una crisis de pareja o que no estás del todo satisfecha con el trabajo. Hoy, a la salida, tendrás la oportunidad de disfrutar de unas horas con buenos amigos, con la gente que te aprecia y con quienes te sientes a tus anchas”.

Cáncer

Hoy, Cáncer, es un excelente día para disfrutar de los placeres “que pone a tu alcance la vida a diario y que a veces no sabes valorar en su justa medida. Aprovecha el inicio del fin de semana y descubre esta noche algún sitio especial, como un restaurante con encanto, por ejemplo”.

Leo

“Llevas unos días un poquitín rara, Leo. Te has ido apartando de la gente con quien salías a diario y lo están notando. Hoy alguien te hará un comentario al respecto de esta actitud. Si es porque necesitas ahora más tiempo para reflexionar, cuéntaselo y lo entenderá”.

Virgo

Hoy, Virgo, es el día idóneo para soltar aquello que te está molestando, “para tomar decisiones sobre tu trabajo o para dejar de comerte el tarro con un asunto sentimental que te está inquietando a diario en los últimos tiempos”, destaca el portal Lecturas.

Libra

“Estás hoy en un momento interior excepcional, Libra. Ahora has de aprovechar a diario todo tu potencial y los conocimientos que has adquirido porque te llega una nueva opción que te sorprenderá. Todo el mundo te respeta y admira tu forma de proceder. Se hará justicia a tu reputación y lograrás ser una parte muy importante de tu equipo o incluso de tu empresa”.

Escorpio

Te cuesta lanzarte, Escorpio, “pero cuando lo haces no tienes freno y esto no siempre es recomendable. Si en estos momentos estás conociendo a alguien, tómate las cosas con más calma a diario, no quieras meter presión para ir más rápido porque podrías perder el terreno que ya has ganado”.

Sagitario

“Hoy, Sagitario, tendrás una jornada reveladora sobre las intenciones reales que tiene una persona con quien has empezado a verte a diario. Si sospechas que te oculta alguna cosa, sé más perspicaz, aprende a leer entre líneas y hazle las preguntas apropiadas para que se despejen tus dudas”.

Capricornio

Si hoy te sientes sola, Capricornio, “es sólo tu percepción. El amor se está manifestando a diario en todos los aspectos de tu vida y ya va siendo hora de que te des cuenta de ello. Si en estos momentos eres un corazón libre, hoy podría aparecer una persona visiblemente interesada en ti”, indica la web mencionada.

Acuario

Necesitas como el aire que respiras encontrar paz interior, Acuario. “El trabajo y la rutina de diario te han hecho descuidar un poco el tema espiritual y para ti este aspecto es básico, aunque quizá no hayas reparado nunca en ello”.

Piscis

Si quieres recuperarte del ajetreo semanal, Piscis, empieza hoy relajarte divirtiéndote. “Sal con los amigos y si tienes ocasión no esperes al sábado para alejarte de la ciudad. A diario te dejas absorber por el trabajo, pero hoy haz lo posible por dejarlo atrás a la hora de la salida”.