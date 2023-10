Horóscopo hoy 6 de octubre: Una transformación te espera, así estará la energía

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Octubre es el mes de los eclipses pues la temporada empieza con un eclipse solar en Libra y un eclipse lunar en Escorpio, los cuales se mezclan con los finales definitivos y con los inicios emocionantes.

La energía se está moviendo fuerte este inicio de mes, así que debes prepararte para lo que te depara la astrología este día. Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la revista Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 6 de octubre.

Aries

No tendrás hoy complicaciones en el trabajo “y tu principal preocupación será el tema sentimental, Aries. Parece que estás saliendo a diario con alguien pero que no hay un gran entendimiento entre vosotros. A ti te gustaría que estuviera pendiente en todo momento, que te viniera a buscar a la salida del trabajo, pero no ha pasado ni un solo día”.

Tauro

“Tienes demasiadas responsabilidades de todo tipo a las que atender a diario, Tauro, y las vives como una pesada carga. Tanto es así que tanto tu pareja como tu familia están notando hoy que les tratas como a extraños pero sólo es debido a que tienes la cabeza en otra parte. Te sentará muy bien organizarte un poco la jornada”.

Géminis

Estás siempre en el ojo del huracán, Géminis, “y todos te buscan a diario para consultarte cosas, solucionar problemas, salir juntos a divertirse o invitarte a participar en cualquier evento porque saben que serás el alma de la fiesta. Además de tu simpatía y locuacidad, tienes el extraño don de dar tranquilidad a las personas cuando te cuentan sus cosas”.

Cáncer

Tienes una idea o proyecto en mente que te motiva y te hace feliz sólo con pensarlo, Sagitario. “Por eso solo ya vale la pena, pero es que además tienes muchas cosas a favor para realizarlo. No dejes hoy que otras opiniones de alguna gente que te rodea hagan mella en tu ilusión y te insten a abandonar el camino que querías recorrer y que muy probablemente te llevaría al éxito”.

Leo

No estés deprimida hoy, Leo, “por esta sensación de estar haciendo algo que no deseas respecto a tu trabajo. Es una situación nada fácil de sobrellevar a diario. No se trata de que te lleves mal con nadie, ni de que haya habido una discusión. Es algo más profundo, que sale de tu interior. Puedes pensar en un cambio, por supuesto, pero no es conveniente que lo decidas hoy mismo. Afectaría a tu economía y esto sería negativo”.

Virgo

Estás hoy en un buen momento para solventar cualquier tipo de problema que te pueda aquejar, Virgo. “Tu buena disposición anímica te ayuda a mantenerte serena a diario frente a las dificultades de la vida. Lo sabes porque lo has experimentado ya en algunas ocasiones en el pasado reciente. Tienes esta capacidad de superación ante las adversidades que para sí quisieran muchos que se ahogan en un vaso de agua”.

Libra

“Últimamente tienes tendencia a encontrar pegas a todo lo que hacen o dicen los demás a diario, Libra. No todos han de pensar como tú o hacer las cosas a tu manera. Todo el mundo tiene su propia visión de las cosas y con todo el derecho. Este punto has de tenerlo bien claro, en especial en el trabajo”.

Escorpio

Estás demasiado sensible, Escorpio, “y esto hace que a diario entres en bajón anímico a la mínima, sobre todo si algo no sale como esperas. En cambio, hoy es un buen día para estar contenta y salir a divertirte con tus amigos, para ver a la familia o para vivir una jornada romántica con tu pareja. Si crees que nada de esto te va a hacer feliz, tómate un par de horas de relajación”.

Sagitario

De repente, Sagitario, “hoy vuelves a pensar que aquel proyecto que tenías aparcado y que quizá dabas ya por perdido, tiene alguna posibilidad. Esto significa una nueva oportunidad de hacer realidad tu sueño. No dejes que vuelva a pasar de largo. Empieza desde hoy mismo a tomar alguna decisión al respecto y trabaja a diario en ello”.

Capricornio

Te has despertado hoy con el espíritu rebelde, Capricornio, “deseando cambiar muchas cosas, en especial la vida que estás llevando a diario. Esto le pasa a todo el mundo de vez en cuando, pero a ti te ha dado muy fuerte. Piensa que si quieres cambiar de rumbo siempre estás a tiempo, puedes decidirlo hoy pero materializarlo más adelante”.

Acuario

Últimamente, Acuario, estás dando a diario mucho valor a las cosas materiales y obvias lo esencial. “Esto no responde a tu forma de ser y de hecho lo aprecias así de cara a los demás, aunque no para ti misma. Hoy olvídate de los regalos y de los detalles materiales. Eres sobradamente creativa para inventar otros tipos de obsequio. El tiempo, la ternura, el romanticismo te ayudarán si entre esas personas se encuentra tu amor”.

Piscis

En el trabajo has recuperado hoy un ritmo aceptable, Piscis, “pero tu cabeza anda lejos, haciéndote muchas preguntas sobre tu vida sentimental. Si las cosas no te funcionan a diario como tú deseas, quizá es que tienes que dar prioridad en tu vida a las personas que son importantes para ti, por encima de quienes estás conociendo y no sólo en el terreno sentimental”.