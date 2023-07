Horóscopo hoy 7 de julio: ¿Qué deparan los astros para los signos zodiacales?

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Julio será un mes que se distinguirá por varios tránsitos planetarios y cada uno llegará con fuerza en energía de agua y energía cardinal, lo que quiere decir que será un mes de inicios, de poner cosas en marcha que estaban paralizadas y con carácter emocional, lleno de sensibilidad, instinto, amor incondicional pero también mucha subjetividad por esa falta de aire.

Esto es lo que depara el horóscopo de hoy para todos los signos zodiacales. Prepárate para las novedades que vendrán. Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el portal Vanguardia esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 7 de julio.

Aries

Aries, hoy le toca el turno a tu plano mental e intelectual, “por eso dedicarás parte del tiempo a recoger información e investigar sobre otras energías, acercándote a temas relacionados con la metafísica. Te encuentras dentro de un periodo de bonanza: aprovecha el momento; tu economía irá mejorando lentamente”.

Tauro

“No será uno de tus mejores días en el trabajo, Tauro, posiblemente tengas muchas cosas que hacer y poco tiempo para hacerlas, precisamente por eso, se te hará interminable. Además, el contacto con la familia podrá dejarte algo preocupado-a por diferentes razones; y tampoco será un día propicio para los desplazamientos”, señala Vanguardia

Géminis

Si has comenzado a hacer alguna obra en casa, “al final, puede que se te dispare el presupuesto. En el terreno familiar la actitud de tu madre te afectará emocionalmente hoy, pero no sabrás cómo actuar; además, Géminis, una circunstancia familiar, relacionada o no con tu madre, te afectará muchísimo”.

Cáncer

Tu lado más obstinado hoy podrá crearte problemas con la pareja o con cualquier otra persona “que no piense igual que tú; la tolerancia es una virtud, deberías practicarla. Además, Cáncer, el subconsciente te llevará a la profundidad de emociones, por eso te sentirás muy sensible ante todo y ante todos.”.

Leo

“¿Tienes una amistad con quien mantienes relaciones íntimas? Porque puede que no coincidáis en los planes que, cada cual habrá hecho para el futuro. Leo, quizá no fuiste lo suficientemente claro-a al principio, y ahora, discutiréis sobre el tema. Y para colmo, los ánimos estarán muy alterados en casa”.

Virgo

Tienes que olvidarte del trabajo una vez que se termina la jornada laboral, “dedícate a disfrutar de lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre. Además, si ya tienes cerca las vacaciones y aún no tienes muy claro lo que vas a hacer, puede que tus amistades te den ideas, o incluso decidan compartir su periodo vacacional contigo”, destaca el portal Vanguardia.

Libra

“Podrías sentirte hoy a disgusto en tu lugar de trabajo o en el ámbito social en el que te mueves en la actualidad. Por otro lado, tendrás que solucionar algún problema que tienes con una persona del sexo opuesto al tuyo. Finalmente, tendrás suerte en los viajes que hagas y el contacto con el exterior será favorable.”.

Escorpio

Tendrás una oportunidad de oro para encontrar a alguien con quien podrías vivir una historia muy romántica, “y apasionada. De ti dependerá que sea duradera o no. Y si ya tienes pareja, además de lo anterior, dispondrás de más tiempo para la relación y vuestra vida íntima será mucho más placentera.”.

Sagitario

“Hoy será el día ideal para firmar contratos y cerrar proyectos, aunque, en un principio, la desconfianza será el ambiente reinante, al final, las dos partes terminaréis llegando a un acuerdo igual de favorable. En general, no tendrás problemas, Sagitario, pero recuerda mantener la cabeza bien fría”.

Capricornio

Si hoy te sientes sola, Capricornio, “es sólo tu percepción. El amor se está manifestando a diario en todos los aspectos de tu vida y ya va siendo hora de que te des cuenta de ello. Si en estos momentos eres un corazón libre, hoy podría aparecer una persona visiblemente interesada en ti”, indica la web mencionada.

Acuario

Te espera un día perfecto para dedicárselo a tu faceta más intelectual. “ Quizá se haya despertado el interés en ti por temas relacionados con la filosofía, la espiritualidad... en definitiva, por todo aquello que la ciencia todavía no ha podido demostrar o no ha contemplado. Seguro que te apetecerá intercambiar opiniones con tus amistades; será divertido”.

Piscis

Tu parte lógica y consciente sabrá interpretar hoy los mensajes que recibe de la parte inconsciente. “Precisamente por eso, tus ideas se aclararán bastante, aunque tus acciones, en uno u otro sentido, aún tardarán más tiempo. Harás bien en meditar, pues las precipitaciones suelen ser malas consejeras, y lo sabes”.