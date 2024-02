Horóscopo para Aries, Cáncer, Tauro y los 12 signos: Esta es su suerte de hoy

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Te puede interesar: 5 signos del zodiaco que tienen más posibilidades de romper tu corazón

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Febrero es un mes que invita a buscar una historia de amor “durante febrero la agenda astrológica nos exige prestar atención a lo que ocurre en Acuario, no solo porque Plutón acaba de llegar a este signo, ni porque el Sol está realizando su visita anual en Acuario; es porque hay demasiados eventos ocurriendo en el último signo de aire a lo largo del mes. Es ahí en donde se están gestando los nuevos vientos de cambio.”, destaca revista Vogue.

GÉMINIS: Su fantasía es irse lejos, cambiar sus rutinas y costumbres, aprender otro idioma, adaptar sus ojos a una luz distinta, descubrir nuevas calles… Esta fantasía más allá de evidenciar el aburrimiento con todo, pone de presente su necesidad de cambiar. Se acerca el nuevo año, que en el horóscopo chino es el año del dragón, animal mítico que siempre regresa la esperanza al planeta… Fotografía por: Cortesía

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el medio El Correo, esto vendrá para los 12 signos del zodiaco este 16 de febrero.

Aries

No es su mejor etapa en pareja, pero todo pasará. Tenga calma, no es el día adecuado para invertir. Trabaje con diligencia, sus compañeros se lo agradecerán. Anímese, esas molestias no tienen importancia.

Tauro

Recuperará la armonía perdida con su pareja. No es buen momento para gastar. Resuelva ese injustificado malestar con un compañero. Tanta actividad física puede acabar con sus energías.

Géminis

Está algo decaído porque su pareja no le mima. Ajuste sus gastos a sus ingresos. En la reunión de trabajo estará brillante. No deje pasar esta ocasión para comenzar un régimen.

Cáncer

Conocerá a alguien que se interesa por usted. Compruebe sus posibilidades antes de aceptar pagos. Mayor actividad laboral que de costumbre, pasará. Tendrá que tener cuidado los alérgicos.

Leo

Deje que afloren sus buenos sentimientos. Controle el deseo consumista. Rompa con las limitaciones, exprese su lado creativo en el trabajo. Sus manos necesitan hidratación, no las descuide.

Virgo

Dé prioridad a los sentimientos sobre las obligaciones. Cuide sus inversiones y el resto de temas económicos. Su improvisación es algo muy valioso para su empresa. Va a tener que cuidarse más.

Libra

Abundantes novedades en el amor. Un gasto imprevisto desnivela su presupuesto. Su ambición laboral le llevará a situaciones poco deseables. Está débil de salud, aliméntese mejor.

Escorpio

Una llamada telefónica inesperada le alegrará. No tiene control alguno de lo que gasta ni de lo que gana. Supera los obstáculos y saca adelante sus proyectos laborales. Cuídese la garganta.

Sagitario

Tendrá probabilidades de encontrar pareja. Un familiar estará dispuesto a avalarle para un crédito. La impaciencia puede crearle problemas laborales. Dinámico y con muchas ganas de pasárselo bien.

Capricornio

Aprenderá mucho de sus amigos. No sería mala idea que gastara dinero en ropa. En el trabajo, sus superiores le quedarán agradecidos. Sus cambios de humor se deben a la falta de descanso.

Acuario

En su vida de pareja, el clima será muy cálido. Administrará con acierto sus inversiones. Reconsidere su actitud en el trabajo, no se juegue el puesto. Aparecen molestias estomacales pasajeras.

Piscis

Podría discutir con su pareja por un malentendido. Todo sube menos su economía. Debe replantearse sus relaciones en el trabajo. Debe olvidar por unos días su obsesión por las dietas.