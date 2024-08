Horóscopo para Aries, Libra, Acuario y los 12 signos: Esta es su suerte de hoy

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Te puede interesar: ¿Qué significan los colores de los chakras?

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

La energía de agosto “empieza con energía Leo, que nos ilumina y nos invita a brillar, aunque con muchos cambios sucediendo, y transitando situaciones concretas muy nuevas en nuestra vida que nos van a pedir que nos comprometamos con una dinámica diferente, o con una situación o realidad que hemos decidido o se nos ha presentado”, destaca Hola!

Horóscopo 2024 Fotografía por: pixabay

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el medio El Correo, esto vendrá para los 12 signos del zodiaco este 4 de Agosto.

Aries

Su maravilloso encanto le hará triunfar sentimentalmente. En la economía, tiene la suerte de cara durante todo el día. Evite a toda costa malentendidos en el trabajo. Busque una actividad que le motive, lo necesita.

Tauro

Abra su corazón al amor, le irá bien. Jornada aciaga para nuevas inversiones o negocios. Tomar drásticas decisiones profesionales le beneficiará. No realice demasiadas actividades domésticas, descanse.

Géminis

No se sienta obligado con ningún tipo de relación. Hoy ayudará económicamente a un amigo. Sus proyectos y objetivos laborales se desbloquean. Como tiene grandes reservas de energía, láncese al deporte.

Cáncer

Aclárese en el terreno amoroso. Puede que le propongan invertir en un buen negocio. Ganas de ampliar sus horizontes profesionales. Su estado físico es óptimo.

Leo

La relación amorosa atraviesa un pequeño bache. Motivos de satisfacción en el capítulo económico. Hará su trabajo a conciencia y todos le felicitarán. No maltrate su salud con los excesos.

Virgo

Si lo desea, es buen momento para aumentar la familia. Disfrute de sus ahorros, pero no los derroche. No haga de su trabajo su vida. Podrá cometer algún exceso sin que el cuerpo lo note.

Libra

Día lleno de mimos, ternura y comprensión. Le va bien en lo económico, pero debería ahorrar más. Impida que otros invadan su terreno profesional. Bien de ánimo, lo que redundará en su estado físico.

Escorpio

Antes de confiarse a alguien, cerciórese de su discreción. Día algo movido en lo económico. Sus jefes le harán sentir que de usted depende el trabajo. Cuide sus pies, pisar mal genera muchos problemas.

Sagitario

Día especialmente divertido, pero no se pase con las fiestas. Si le proponen jugar a la lotería, no diga que no. Por fin consigue ese turno que tanto deseaba. Sus piernas pueden sufrir retenciones y mala circulación.

Capricornio

Hoy Cupido le hará una visita. Recibe inesperadamente una importante cantidad de dinero. Adáptese a los aires de renovación de su empresa. Controle el alcohol que toma.

Acuario

Gran necesidad de dar y recibir afecto. Quizá pierda un objeto de gran valor en un descuido. La relación con sus compañeros de profesión va muy bien. Intente mejorar algunos aspectos de su dieta.

Piscis

El amor y los afectos serán causa de satisfacción. Quizá le llegue un recibo impagado por error. Las relaciones con los compañeros no plantean problemas. Olvidado todo lo que le hacía caer en esa depresión.