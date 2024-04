Horóscopo para Cáncer, Libra, Acuario y los 12 signos: Esta será su suerte de hoy

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Abril llega con “una energía fuerte poniendo punto final a situaciones que ya no dan para más. La energía de este mes está profundamente marcada por los eclipses. Esta energía tendrá una influencia días diferentes durante todo el mes”, destaca Mía Astral.

¿Cómo estuvo marzo para los signos zodiacales? Fotografía por: Thanumporn Thongkongkaew

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el medio El Correo, esto vendrá para los 12 signos del zodiaco este 28 de abril.

Aries

Oportunidad de disfrutar de un nuevo amor. Para evitar problemas, controle los gastos. Va a gozar de una excelente reputación en el trabajo. Riguroso orden en su alimentación, lo necesita.

Tauro

Totalmente irresistible, no lo desaproveche. La intuición le será de mucha ayuda al invertir. Las cuestiones profesionales le exigirán mucha energía. No le conviene trasnochar ni cometer excesos.

Géminis

Frialdad y distanciamiento con su pareja. Jornada de importantes beneficios económicos. Concéntrese en los objetivos laborales que le interesan. Debe prevenir una posible otitis.

Cáncer

Está resentido por cosas que sucedieron en el pasado. Día óptimo para recuperar ese dinero que ha prestado. Sus iniciativas llamarán la atención de sus superiores. Al dormir, una mala postura le provocará dolor de cuello.

Leo

A lo mejor puede vivir una aventura amorosa inesperada. Le conviene ahorrar para hacerse ese regalo. El trabajo es importante pero el tiempo libre también. Estado de salud estupendo.

Virgo

En el amor, lo que venía soñando está a punto de suceder. Su economía va muy bien. Su olfato para los negocios le llevará a buen puerto. Procure descansar y cuidar más su alimentación.

Libra

No pierda el tiempo con personas a las que no interesa. Los juegos de azar nunca son una solución. Su ingenio será bien recibido por sus jefes. Su problema de salud no irá más allá de un simple catarro.

Escorpio

Si tiene pareja, le ayudará a llevar mejor los temas profesionales. Alguien de su alrededor necesita su ayuda económica. Los cambios profesionales suelen ser favorables. Forzando tanto la máquina el organismo le pasará factura.

Sagitario

Medite sus decisiones amorosas y no persiga imposibles. Afronte sus problemas económicos para evitar conflictos. Medite las propuestas laborales y no se precipite. Mucho cuidado si no quiere padecer una crisis nerviosa.

Capricornio

Preste atención a las relaciones con los amigos. La venta de inmuebles mejora su economía. Dentro de poco llegará el trabajo de su vida. Aproveche las ganas de vivir nuevas experiencias.

Acuario

Ayude a un familiar que no se encuentra bien de ánimo. Tase sus propiedades para saber más de su patrimonio. Parece que en el trabajo quisiera comerse a los demás. La energía hay que ahorrarla, no le sobra.

Piscis

Busque más tranquilidad en el terreno sentimental. Póngase al día con los temas de dinero pendientes. El trabajo está siendo muy absorbente, intente parar. Prevenga la formación de cálculos en las vías urinarias.