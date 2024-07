Horóscopo para Cáncer, Virgo, Leo y los 12 signos: Así será su suerte de hoy

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

La energía de Julio “llega con un cielo vibrante y lleno de energía, impulsando cambios y oportunidades para cada signo del zodiaco. Debes aprovechar el trígono entre Marte y Plutón del 21 de julio para vencer tus inseguridades, tomar las riendas de tu vida y alcanzar tus sueños con mayor determinación. ¡Es un momento de gran poder personal!”, destaca Vanidades.

La energía se está moviendo fuerte en julio 2024, así que entérate del mensaje y las sorpresas que tienen los astros para ti este mes. Fotografía por: Cortesía

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el medio El Correo, esto vendrá para los 12 signos del zodiaco este 29 de julio.

Aries

Eluda compromisos y preste más atención a su pareja. Goza de buena suerte en los juegos de azar. Profesionalmente, no haga promesas que no pueda cumplir. Necesita actividad deportiva.

Tauro

Intente comprender lo que demanda su pareja. Ponga sus facturas en orden y revise todos sus gastos. Acepte ese traslado para sacar un dinerillo extra. A partir de hoy se restablecerá su salud.

Géminis

Día muy hogareño y familiar. No es buen momento para gastar. En el trabajo, debe actuar con muchísimo tacto. Le amenaza un malestar de carácter leve.

Cáncer

Se alegrará de acudir a una reunión social. Oportunidad de buenas y beneficiosas inversiones. No establezca parcelas de poder en el entorno laboral. Momento mental bueno para su salud.

Leo

Pase lo que pase, trate de no discutir con su pareja, dialogue. En la economía, todo irá sobre ruedas. Su prepotencia no le favorece en el trabajo. Su salud será muy buena, y su estado de ánimo aún mejor.

Virgo

Cupido le dará de lleno con una de sus flechas. Puede tener problemas con su economía, sea cauto. Si está pensando en cambiar de trabajo, espere unos días. Haga caso a ese informe médico y tranquilícese.

Libra

Actúe con más tacto al tratar con un familiar mayor. Realice esa inversión tanto tiempo aplazada. Exponga a sus jefes sus nuevas ideas. No intente trabajar 25 horas al día, su salud es lo primero.

Escorpio

Sus hijos le necesitan, pero no olvide mimar a su pareja. Si le deben dinero, apriete las clavijas al deudor. No «imponga» sus criterios a sus compañeros. Goza de una salud maravillosa.

Sagitario

En su relación afectiva, sea más generoso. Absténgase de asumir riesgos financieros. Desarrollará con éxito el trabajo encomendado. Cuidado con los catarros y enfriamientos.

Capricornio

El amor será placentero. Se le acumulan las deudas y no sabe cómo solucionarlo. Su cabeza está tan ágil que podrá afrontar cualquier trabajo. En la salud, día de gran armonía física y mental.

Acuario

Disfrute del amor. Le amenazan importantes gastos extras, sea comedido. Trabaje con diligencia, sus compañeros se lo agradecerán. Descansar más, es la única manera de encontrarse bien.

Piscis

Se puede enamorar platónicamente y no desear más. Si le proponen jugar a la lotería, no diga que no. Dotes organizadoras en el trabajo. Sea consciente de que el estrés es una enfermedad.