Horóscopo para Escorpio, Sagitario, Cáncer y los 12 signos: Esta es su suerte hoy

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Enero llega con una guía importante para “llevar a cabo todo aquello que nos propongamos. Será el momento en el que antiguos proyectos vean por fin la luz y, sobre todo, será un periodo donde nos replanteemos nuestras finanzas, así como muchas relaciones que ya no son valiosas para nosotros”, destaca por su parte Revista Hola!.

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el medio El Televisero, esto vendrá para los 12 signos del zodiaco este 28 de enero.

Horóscopo fin de semana Aries

Asuntos que estaban bloqueados podrán activarse “si pones toda tu energía en ellos y no te dispersas. Has podido sentirte decepcionado al comprobar que alguien por el que tú apostaste fuerte no ha cumplido tus expectativas”.

Horóscopo fin de semana Tauro

Los buenos aspectos que te hacen Venus y Mercurio “harán que tus relaciones personales y tu vida sentimental se vean favorecidas. La comunicación será muy fluida, y es un buen momento para apoyarte en los que tienes cerca”, señala El Televisero.

Horóscopo fin de semana Géminis

Este fin de semana no te va a faltar energía para poder cumplir con tus responsabilidades. “Sin embargo, debes ser cauto porque puedes tomar decisiones precipitadas que no te convienen. Es momento de ser reflexivo para evitar equivocarte”.

Horóscopo fin de semana Cáncer

Gracias a alguien muy especial que puede irrumpir en tu vida, “notarás que desaparecen tus miedos y tu desconfianza. Se avecinan cambios muy positivos para ti y tú estarás abierto a recibirlos y a vivir nuevas emociones”.

Horóscopo fin de semana Leo

Van a surgir oportunidades muy interesantes “y tú vas a estar preparado para aprovecharlas al máximo. Tu autoestima está en todo lo algo y nada de lo que te propongas se te resistirá”.

Horóscopo fin de semana Virgo

Algo que te interesa y que se había paralizado “puede volver a ponerse en marcha. No dejes pasar oportunidades ni permitas que tus dudas te paralicen. El sábado y el domingo, con la Luna en tu signo la magia puede aparecer en tu vida”.

Horóscopo fin de semana Libra

Algún acontecimiento inesperado te puede llenar de confianza y optimismo. “Debes estar alerta porque puede sorprenderte la traición de una persona que tú considerabas amigo, pero disfrutarás con los que siempre están a tu lado”.

Horóscopo fin de semana Escorpio

Hoy elige bien de quién te rodeas “y sigue los dictados de tu corazón, que nunca te fallan. De esa manera, podrás vivir algo que te apartará de la rutina y te hará experimentar emociones que tenías casi olvidadas”.

Horóscopo fin de semana Acuario

Felicidades. Aprovecha la racha de buena suerte “que atraviesas con el Sol en tu signo y sé feliz. Sabrás afrontar con mucha firmeza los retos que te presente la vida, mirando siempre el lado bueno de todo cuanto te suceda”, señala El Televisero.

Horóscopo fin de semana Piscis

“Si ves que los intereses de los que te rodean entran en conflicto con los tuyos, no te dejes comer terreno y defiende lo que a ti te conviene. Este fin de semana necesitas un poco de tranquilidad para que tu salud no se resienta”.

Horóscopo fin de semana Sagitario

Con el planeta Marte bien aspectado, “tendrás muchas ganas de hacer cosas y una gran energía te respaldará, pero debes ser cauto porque las relaciones con tu entorno se pueden complicar. Busca momentos de desconexión este fin de semana”.

Horóscopo fin de semana Capricornio

Quizá te cueste organizarte “y cumplir tus responsabilidades porque puedes chocar con obstáculos que no esperabas, pero Marte te transmite mucha fuerza para que no decaigas. Si sufres una crisis amorosa, ten calma y mucho diálogo”.