Horóscopo para Leo, Capricornio, Acuario y los 12 signos: Esta es su suerte hoy

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Enero llega con una guía importante para “llevar a cabo todo aquello que nos propongamos. Será el momento en el que antiguos proyectos vean por fin la luz y, sobre todo, será un periodo donde nos replanteemos nuestras finanzas, así como muchas relaciones que ya no son valiosas para nosotros”, destaca por su parte Revista Hola!.

La energía se está moviendo fuerte en este 2024, así que sigue el mensaje y las sorpresas que tienen los astros para ti hoy. Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el medio ABC, esto vendrá para los 12 signos del zodiaco este 29 de enero.

Aries

Pon a trabajar tu cerebro, analiza la situación a la que te enfrentas “y conseguirás los mejores resultados. Tu capacidad está fuera de toda duda, apuesta por ti mismo. Ten el valor de resolver un asunto que no te deja progresar, no le des más largas. Poco a poco te recuperarás de tu agotamiento e incluso te sentirás muy animado. No te ahogues en un vaso de agua, analiza mejor la situación y te darás cuenta de que tienes la suficiente fortaleza e inteligencia para encontrar las soluciones”.

Tauro

Una llamada que no esperas te traerá buenas noticias, “aunque también es posible que exista un lado negativo en el asunto. No te fíes y anda con pies de plomo. Esfuérzate más en lo que estás haciendo, puedes mejorarlo. Escucha los consejos de los que están cerca de ti. Los viajes pueden serte muy útiles en los negocios. Es importante que despejes tu mente, que te liberes de los problemas que atascan tu desarrollo personal. Sal a pasear, date una vuelta al aire libre y regresa renovado”.

Géminis

Día muy apropiado para resolver problemas, “sobre todo los que tengan que ver con las relaciones personales. Podrías recobrar la amistad perdida con alguien cercano. Podrás resolver una dificultad causada por un comentario relacionado con alguien querido. Tu imagen brillará y tus iniciativas tendrán peso en el área social. Los buenos resultados del trabajo que estás realizando compensarán tus sacrificios con creces, no des marcha atrás porque significaría echar por tierra lo construido”.

Cáncer

Préstale atención a lo que te dice el corazón, ya que éste te guiará por el camino correcto. “Un familiar tuyo necesita tu consejo, dáselo con toda sinceridad. Estás en el momento de encarrilar tu existencia, de los movimientos que hoy realices dependerá el color de tu futuro. Si quieres, superarás una discrepancia con tu pareja. Sentirás que afrontas el día con gran energía y eso te animará a tomar decisiones arriesgadas. Cuidado, porque si te dejas llevar demasiado podrías complicarte la vida”.

Leo

Por el momento, no hagas ningún cambio en tu vida sentimental, “ten un poco de paciencia. Hasta ahora las cosas que han ocurrido no son determinantes. Es hora de que te decidas a terminar todo lo que tienes a medias, te lo están reclamando desde diferentes sitios. Tendrás agradables sorpresas emocionales. Pronto mejorarán tus asuntos económicos, no tengas prisa por endeudarte. Dedica más tiempo a tu pareja, vuestra relación necesita de muchos cuidados en la actualidad”.

Virgo

“Hay alguien muy joven en tu familia que te planteará problemas serios por su falta de disciplina. No debes dejar correr el asunto, porque en el futuro podría empeorar. No trates de conseguir nada mintiendo, perderías muchísimo si lo haces. Armonía en el hogar, especialmente a causa de las actividades que estáis planeando juntos. De hoy en adelante surgirán oportunidades donde menos te lo esperas, procura estar atento a las cosas que pasan a tu alrededor. Si te encierras en tus problemas no avanzarás”, señala ABC.

Libra

Criticar es fácil, pero puede acabar con una buena amistad o un amor. “Cuida las cosas que dices, especialmente si no tienes pruebas de que son realmente verdad. Debes tener mucho cuidado con alguien bastante envidioso que trabaja o estudia contigo. Esta noche tienes muchas posibilidades en lo que se refiere al terreno sentimental. No puedes ser rencoroso si realmente pretendes que tu relación amorosa se consolide. Tienes que aprender a perdonar, especialmente si no ha habido mala intención”.

Escorpio

Recibirás una noticia que, en principio, te desconcertará. “Si consigues relacionarlo con hechos del pasado le encontrarás el sentido a lo que está ocurriendo. Hagas lo que hagas, hoy sacarás bastante poco rendimiento económico a tus iniciativas. Tendrás que esperar un poco más. Ganarás honores en lo social. Te conviene actuar hoy con mucha firmeza, dejar las cosas bien claras y que todo el mundo sepa que si alguien quiere enfrentarse a ti no vas a huir de la pelea”.

Sagitario

No presiones a las personas que trabajan contigo, “es mejor que te esfuerces por crear un ambiente de trabajo agradable en el que se potencie un proyecto común. Podrás conquistar todo aquello que te propongas si te concentras en un solo asunto. No pierdas oportunidades dispersando tus esfuerzos o no conseguirás nada. Te vendrá bien una dosis de diversión, hace tiempo que no te tomas un respiro. Cuidado con abusar de la bebida, porque mañana lo pagarás muy caro”.

Capricornio

Hay una persona en tu entorno más cercano que necesita tu apoyo, no la defraudes. “Te costará un poco de esfuerzo, pero merecerá la pena tenerla de tu parte. Los demás aceptarán todo aquello que propongas, pero piénsatelo dos veces antes de proponerlo. Puede que después te resulte complicado llevarlo a la práctica. Un proyecto creativo importante que tienes pendiente se complica más de lo que podías esperar por culpa de un tercero. Se paciente, pero no permisivo”.

Acuario

Cambios tan importantes como inesperados en el trabajo. “Puede que salgas bastante perjudicado, tanto que pronto tendrás que plantearte tu futuro profesional. Da rienda suelta a tus necesidades y ambiciones, están en racha y no te será difícil conseguir lo que te propongas. Ten cuidado con los olvidos y las distracciones. Utiliza tu simpatía para aclarar un malentendido sin que se produzcan roces innecesarios. No hagas bandera de esa cuestión, porque no te conviene polemizar”.

Piscis

No sería mala idea que llevases a tu casa una mascota, “te traería buena suerte y, además, te haría compañía. Hazlo solamente si te comprometes a cuidarlo bien. Buen momento para conocer gente nueva que te haga olvidar las penas”.