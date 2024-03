Horóscopo para Leo, Capricornio, Piscis y los 12 signos: Esta es su suerte de hoy

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Te puede interesar: ¿Cómo saber si encontraste a tu alma gemela? 5 señales espirituales

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Marzo ya empezó y te adelantamos que tendrá con varios tránsitos planetarios “no sólo tendremos el equinoccio de otoño (en el hemisferio sur) sino que unos días después ocurrirá el primer eclipse del 2024. La energía vital se intensificará, impulsando la acción, la valentía y la individualidad. Será un periodo para tomar la iniciativa, ser pioneros en nuestros proyectos y celebrar el poder de nuestro yo auténtico”, destacó el medio El Clarín.

La energía se está moviendo fuerte en marzo 2024, así que entérate del mensaje y las sorpresas que tienen los astros para ti hoy. Fotografía por: Cortesía

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el medio El Correo, esto vendrá para los 12 signos del zodiaco este 6 de marzo.

Aries

Por una vez sorprenda a su pareja, salga de la rutina. Si tiene que hacer una compra importante, hoy es el día. Día poco propicio para tomar decisiones laborales. En la salud, jornada de gran armonía física y mental.

Tauro

Dedique hoy algo de tiempo a la familia. No sea tan materialista, el dinero no lo es todo. Éxito en su nuevo trabajo. Llame a sus amigos, su estado de ánimo mejorará.

Géminis

Recuperará la armonía perdida con su pareja. Día poco apropiado para prestar dinero. Intente trabajar de forma ordenada a pesar de las prisas. Manténgase erguido al caminar para no cargar la espalda.

Cáncer

Unión total con sus familiares. Puede beneficiarle la compra de bienes inmuebles. Si busca novedades laborales, hoy es el día. Ocupe su mente en la lectura, el cine y otras distracciones.

Leo

Ponga fin a esa relación que no le da más que problemas. Controle las vueltas que le den en los comercios. En su trabajo, deje a un lado lo que no es imprescindible. Conviene que tome medidas para conciliar el sueño.

Virgo

Vaya a esa fiesta aunque no le agrade mucho. No se agobie por el estado de sus cuentas, pronto mejorarán. El ritmo de trabajo va a aumentar, esté preparado. No cargue su espalda demasiado, ya empieza a resentirse.

Libra

Aclare esos malentendidos con su pareja. Le sobran buenas ideas para sus inversiones. Trate de averiguar qué esperan sus superiores de usted. Sus ojos estarán muy sensibles a la luz y al polvo.

Escorpio

En el amor, se produce un enfriamiento, será pasajero. Gastar sin medida es peligroso. En el trabajo, puede llegar a estar tenso e irritable. La mejor receta para la salud es divertirse.

Sagitario

Hoy conocerá a alguien muy interesante. Quizá le llegue un recibo impagado por error. Por su profesionalidad, los pedidos le lloverán. Escuche las voces de alarma del cuerpo y dele un descanso.

Capricornio

Deje de huir de la palabra «matrimonio». Buen momento económico para invertir. Mal día para tomar decisiones en el trabajo. Anímese, esas molestias no tienen importancia.

Acuario

Está melancólico y echa de menos el estímulo del amor. Juegue a la lotería, podría tocarle. Está en una etapa creativa en todo lo laboral. Está lleno de energía, disfrútela.

Piscis

Si tiene hijos, ellos serán los protagonistas del día. Su economía va bien, pero no cometa excesos. Venza su timidez si pretende destacar ante sus jefes. Puede padecer un ligero problema de cervicales.