Horóscopo para Leo, Tauro, Sagitario y los 12 signos: Así será su suerte de hoy

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Marzo tendrá varios tránsitos planetarios “no sólo tendremos el equinoccio de otoño (en el hemisferio sur) sino que unos días después ocurrirá el primer eclipse del 2024. La energía vital se intensificará, impulsando la acción, la valentía y la individualidad. Será un periodo para tomar la iniciativa, ser pioneros en nuestros proyectos y celebrar el poder de nuestro yo auténtico”, destacó el medio El Clarín.

La energía se está moviendo fuerte en marzo 2024, así que entérate del mensaje y las sorpresas que tienen los astros para ti hoy. Fotografía por: Getty Images

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el medio El Correo, esto vendrá para los 12 signos del zodiaco este 20 de marzo.

Aries

Necesidad de vivir nuevas aventuras amorosas. Amenazan gastos imprevistos. Evite a toda costa malentendidos en el trabajo. En su vida cotidiana, introduzca algo más de actividad física.

Tauro

Debe desterrar el sentimiento de posesión hacia su pareja. En cuestiones económicas, sea más cauto. No eche ese trabajo a perder por su vanidad. Recuerde la correcta higiene bucal.

Géminis

Necesita encontrar afinidad en una pareja. No se debe agobiar por las obligaciones económicas. La fortuna no le sonríe, tenga paciencia con ese ascenso. No abuse de los medicamentos para dormir.

Cáncer

Una nueva persona aportará cambios sentimentales a su vida. Reduzca sus gastos o su economía se resentirá. Pida ayuda para tomar decisiones profesionales. No cometa excesos ni con las comidas ni con el deporte.

Leo

Sea más flexible con los fallos de sus seres queridos. Ponga su intuición al servicio de los asuntos económicos. El trabajo le ofrecerá bastantes satisfacciones. Las preocupaciones le harán creer que está enfermo.

Virgo

En el amor, piense antes de lanzarse a la acción. Pida consejo antes de malgastar su dinero. Buenas soluciones para sus dudas laborales. Por su salud, evite las grasas y los dulces.

Libra

No piense más en lo ocurrido con su pareja, relájese. Irá bien todo lo relacionado con inversiones. Experiencias laborales irrepetibles, aprovéchelas al máximo. Puede sufrir dolores de cabeza.

Escorpio

La diferencia de edad puede ser un hándicap en su relación. Evite gastar dinero a lo loco, puede necesitarlo. Es hora de abandonar su trabajo por otro mejor. Debe hacer más ejercicio.

Sagitario

La sensualidad es hoy la protagonista, disfrútelo. Buen día para sacar adelante proyectos económicos. Ayude a sus compañeros pero no abandone su trabajo. Si lo necesita, cómprese una mascota.

Capricornio

Planee una cena familiar, se alegrarán mucho. Estudie a fondo esa nueva inversión. Luche más para lograr nuevas metas profesionales. Los problemas, apárquelos, y disfrute de su tiempo libre.

Acuario

Le apetecerá estar a solas con su pareja. Hoy su economía no mejorará. Jornada positiva en el terreno laboral. Descanse más la vista si trabaja con ordenadores.

Piscis

Limite su protagonismo y deje actuar a su pareja. Debe ahorrar si quiere hacer el viaje soñado. Suspicacias en el trabajo, serán pasajeras. Disfrutar más de su tiempo libre aliviará su estado de ánimo.