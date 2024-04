Horóscopo para Leo, Virgo, Libra y Escorpio el 19 de abril: ¿Malas o buenasnuevas?

Mhoni Vidente es una reconocida clarividente y astróloga cubana. Se ha hecho famosa por sus apariciones en programas de televisión y radio, donde ofrece predicciones sobre eventos mundiales, famosos, y fenómenos naturales.

Mhoni ha ganado popularidad por sus predicciones precisas y su estilo directo. Ella se ha convertido en una figura controvertida, pero muy seguida en el ámbito del entretenimiento, especialmente en América Latina.

Lee en Cromos: Mhoni Vidente dice a qué signo le irá mejor la semana del 19 de abril de 2024

Leo

La carta de La Rueda de la Fortuna indica que se avecina el inicio de un nuevo ciclo repleto de oportunidades y éxito. Confíe plenamente en su potencial y en sus habilidades para alcanzar sus metas. El viernes será su día más propicio. Sus números de la suerte son el nueve y el 13. Utilice el amarillo y el naranja para atraer la buena fortuna. Encontrará afinidad con personas nacidas bajo los signos de Sagitario, Piscis y Aries. Evite autosabotearse y bríndese la oportunidad de ser feliz.

Virgo

La carta del Diablo advierte sobre la necesidad de ser cauteloso y no confiar en exceso en los otros. Manténgase alerta ante enemigos ocultos, pero no permita que el miedo le paralice. Su día más favorable será el miércoles. Los números de la suerte para usted son el seis y el 33. Para atraer la buena fortuna, utilice los colores plata y rojo. Enfoque su atención en su autenticidad y recuerde que la verdadera felicidad no está en lo material.

Te puede interesar leer en Cromos: ¿Kate Middleton oculta aterrador secreto? Mhoni Vidente reveló una primicia

Libra

La carta de La Templanza enfatiza la necesidad de cultivar la paciencia y la constancia en la búsqueda de sus metas. Cada paso que da es significativo y lo acerca más a sus objetivos. Sus números de la suerte son el uno y el 26, y los colores afortunados para usted son el amarillo y el rojo. Es posible que encuentre afinidad con personas de Géminis y Acuario. Si alguien del pasado regresa, considere darle el beneficio de la duda.

Escorpión

El As de Oros augura un ciclo de fortuna en el que usted está destinado a brillar. Los astros le respaldan en todas sus empresas. Hoy es su día de mayor potencial; tómelo como una oportunidad para establecer metas ambiciosas. Sus números afortunados son el 15 y el 19. La abundancia se acerca con los colores blanco y azul. Prepárese para disfrutar de una racha de prosperidad económica; esta buena fortuna inesperada le brindará soluciones a problemas pendientes. Sin embargo, mantenga la prudencia en todo momento.