Horóscopo para Libra, Acuario, Piscis y los 12 signos: Está será su suerte hoy

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Enero llega con una guía importante para “llevar a cabo todo aquello que nos propongamos. Será el momento en el que antiguos proyectos vean por fin la luz y, sobre todo, será un periodo donde nos replanteemos nuestras finanzas, así como muchas relaciones que ya no son valiosas para nosotros”, destaca por su parte Revista Hola!.

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el medio 20 Minutos, esto vendrá para los 12 signos del zodiaco este 26 de enero.

Aries

Te espera un día favorable en general, tanto para los asuntos laborales y materiales como para la vida familiar, en el que no te faltará alguna sorpresa, como resultado de la influencia dominante de Urano. Será un día algo más relajado o tranquilo que los anteriores, o serás tú quien te tomes las cosas con una mayor calma.

Tauro

La influencia favorable de Júpiter, que en este momento se hallará más poderosa, te va a traer un día afortunado, o serás tú el que tendrás esa sensación, fructífero en el trabajo y también con alegrías inesperadas en tu vida familiar o de pareja. Tendrás un momento de ilusión y optimismo, pero debes tener los pies en la tierra.

Géminis

La influencia de Júpiter va a impulsar en ti un mayor optimismo junto con un deseo cada vez mayor de viajar, relacionarte y ampliar tus horizontes. Tendrás la sensación de estar en un buen momento y tener muchas puertas abiertas, pero no conviene que te confíes en exceso. También aumentará tu tendencia a dispersarte.

Cáncer

Hoy la Luna formará un poderoso aspecto con Urano que te hará pisar tierra y ver la realidad con respecto a una persona que crees que te quiere mucho, pero la realidad es muy diferente. Una iniciativa que tú mismo tomarás hará que te des cuenta de la realidad, por eso Urano te liberará de esa persona, aunque sea doloroso.

Leo

Este no será un mal día, pero a pesar de todo quizás tengas un cierto sentimiento de frustración, porque será uno de esos días en los que luchas y despliegas una gran actividad, sobre todo en tu trabajo, pero luego al final tienes la sensación de que todo eso apenas ha dado ningún fruto. Ya lo dará más adelante, no te preocupes.

Virgo

Hoy debes tener cuidado con los nervios y el estrés, Urano se hallará poderoso y esto propiciará que los tengas a flor de piel. Además, también va a aumentar tu natural tendencia a preocuparte, porque las cosas no saldrán como tú esperas y además te aumentarán los imprevistos. Pero te debes agobiarte, todo ello será pasajero.

Libra

En líneas generales, estos días te encuentras en un buen momento y gracias a ello vas a poder salir airoso, e incluso ventajoso, de las muchas tensiones que te encontrarás a tu alrededor, tanto en el trabajo y los asuntos mundanos como también en tus relaciones más íntimas, puesto que también hoy vas a tener un día de este tipo.

Escorpio

Hoy te espera uno de esos días en los que las cosas te van a ir bien y, sin embargo, tú no lo creerás de este modo. Aunque no exista una causa real o sólida, en muchos momentos te dejarás llevar por la melancolía o el pesimismo. Quizás todo salga de un modo favorable, pero no así aquellas cosas que más te gustarían íntimamente.

Sagitario

Tu planeta regente, el gigante y benéfico Júpiter, se hallará poderoso, aunque no en armonía, por ello hoy tendrás, en muchos momentos, una sensación de que tus grandes ilusiones y la realidad quizás no vayan por el mismo camino, o que aunque esos sueños se lleguen a hacer realidad, van a tardar mucho más de lo que imaginabas.

Capricornio

Hoy tendrás un día muy favorable, o inspirado, para asuntos de carácter financiero, negocios, inversiones y cosas de ese tipo. También para todas aquellas iniciativas de trabajo que puedan repercutir, a corto o largo plazo, en una mejoría económica o a una mayor solidez y firmeza en tus ganancias. Favorable para viajes de negocios.

Acuario

Es importante que hoy pienses muy bien las cosas antes de hacerlas, sobre todo en el trabajo y los asuntos sociales, porque de lo contrario te van a salir mal. En muchos casos no podrás evitar estar muy nervioso e impaciente, pero lo que te convendría sería, justamente, lo contrario. Si puedes hoy evita tomar decisiones importantes.

Piscis

Júpiter, tu planeta regente, se hallará poderoso y tú mismo vas a notarlo con una mayor predisposición al optimismo y una mejor suerte en general. Por ello hoy vas a tener noticias muy favorable en relación con el trabajo y aquellas cosas por las que luchas. Pero debes ser prudente, quizás los éxitos no estén tan cerca como parece.