Horóscopo para Libra, Escorpio, Piscis y los 12 signos: Esta es su suerte de hoy

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Febrero es un mes que invita a buscar una historia de amor “durante febrero la agenda astrológica nos exige prestar atención a lo que ocurre en Acuario, no solo porque Plutón acaba de llegar a este signo, ni porque el Sol está realizando su visita anual en Acuario; es porque hay demasiados eventos ocurriendo en el último signo de aire a lo largo del mes. Es ahí en donde se están gestando los nuevos vientos de cambio.”, destaca revista Vogue.

Horóscopo Fotografía por: Getty Images

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el medio El Correo, esto vendrá para los 12 signos del zodiaco este 25 de febrero.

Aries

Medite sus decisiones acerca de esa persona que le interesa. Por fin le conceden el crédito solicitado. Su capacidad creadora está en pleno apogeo. Sus rodillas flaquean, debería ejercitarlas.

Tauro

Una relación del pasado trata de interferir en la actual. Podría ganar dinero con algún negocio rápido y fácil. Su tesón en el trabajo le reportará nuevas ofertas. Jornada idónea para disfrutar de su salud.

Géminis

Día propicio para alguna aventura amorosa. Hoy es el día para reservar el viaje de sus sueños. El trabajo va a seguir ofreciéndole satisfacciones. Las visitas al odontólogo son cada seis meses.

Cáncer

Esfuércese en volver a ver a un amigo del pasado. Se puede aprender a vivir con menos dinero. Surge la oportunidad de demostrar su valía profesional. Vigile ese hombro que empezó a molestarle.

Leo

Recoja las muestras de cariño en su entorno familiar. No malgaste sus ahorros. En el trabajo, le pondrá de mal humor hacer tareas que no son suyas. Los problemas de salud experimentan una ligera mejoría.

Virgo

Poco centrado para los asuntos del amor. Lea con detenimiento todos los escritos que firme. Hoy tendrá el éxito profesional garantizado. Su hígado está perfecto, pero no abuse del alcohol.

Libra

Tenga más sensibilidad, especialmente con sus amigos. Su hucha está llena, es el momento de disfrutar. Un pariente le ayudará a avanzar en el trabajo. La espalda le dará algún problema, revise su colchón.

Escorpio

Está especialmente receptivo para el amor. Sea precavido y asegure sus propiedades. Si el trabajo es excesivo, háblelo con sus jefes. Cuidado con las articulaciones, no coja demasiado peso.

Sagitario

Sentimentalmente, día de cambios favorables. Cómprese una hucha para ir guardando lo que pueda. Abandone esa preocupación, le renuevan el contrato. En ningún momento descuide su alimentación.

Capricornio

No abandone su vida social, salga con sus amigos. Llegan gastos imprevistos que desestabilizarán sus planes. Haga su trabajo como siempre, no compita. Intente controlar los ataques de ansiedad.

Acuario

Nuevas relaciones afectivas. Día oportuno para gastar los ahorros y darse algún capricho. Su creatividad le hará lograr sus objetivos laborales. Cualquier momento libre es bueno para mover su cuerpo.

Piscis

Intensidad en amores y desamores. Una cantidad con la que no contaba le ayuda a saldar deudas. Tenga sentido práctico y organícese mejor en el trabajo. No se deje deprimir por el miedo, no conduce a nada.