Horóscopo para Libra, Sagitario, Acuario y los 12 signos: Así será su suerte hoy

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Marzo ya empezó y te adelantamos que tendrá con varios tránsitos planetarios “no sólo tendremos el equinoccio de otoño (en el hemisferio sur) sino que unos días después ocurrirá el primer eclipse del 2024. La energía vital se intensificará, impulsando la acción, la valentía y la individualidad. Será un periodo para tomar la iniciativa, ser pioneros en nuestros proyectos y celebrar el poder de nuestro yo auténtico”, destacó el medio El Clarín.

La energía se está moviendo fuerte en marzo 2024, así que entérate del mensaje y las sorpresas que tienen los astros para ti hoy. Fotografía por: Liudmila Chernetska

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el medio El Correo, esto vendrá para los 12 signos del zodiaco este 4 de marzo.

Aries

La felicidad será insuperable para quienes tienen pareja. No se obsesione con asuntos relacionados con el dinero. El trabajo cotidiano no le causará ningún problema. Su organismo funciona como un reloj.

Tauro

No ponga barreras afectivas ante todo el mundo. Contrólese con el móvil si no quiere que su factura ascienda. Se abren nuevas puertas en el terreno profesional. Corrija las posturas, su espalda puede darle problemas.

Géminis

Deje de lado el pesimismo, porque el amor le espera. Antes de meterse en gastos, infórmese. Profesionalmente, está en buen momento. Sus fuerzas físicas han llegado al límite.

Cáncer

Sensible a todo lo relacionado con el amor. No haga ninguna inversión si no lo tiene claro. Es totalmente necesario el trabajo en equipo. Los astros le hacen sentirse lleno de energía.

Leo

Sus palabras podrían ser malinterpretadas por su pareja. Mal momento para comprar o vender. Sea más tolerante con sus compañeros de trabajo. Cuide su hígado alimentándose bien.

Virgo

En su relación afectiva, sea más generoso. Los asuntos financieros dan un giro hacia mejor. Muchos cambios en el trabajo, aprovéchelos. Quizá ese cansancio se deba a su bajo nivel de hierro.

Libra

Aclare sus sentimientos para no hacer daño a nadie. Inesperadas ganancias, disfrútelas. Interesantes propuestas para cambiar de trabajo. Problemas con la tensión arterial, vaya al médico.

Escorpio

Egoísmo hacia su pareja, procure enmendarse. Si presta dinero asegúrese de que se lo van a devolver. El trabajo puede que le resulte algo pesado o aburrido. No retrase su visita al podólogo.

Sagitario

Si está triste, sus amigos harán que lo olvide. Gaste su dinero en pequeños placeres, pero con mesura. En el trabajo, bien, incluso si decide nuevos rumbos. Si persisten las molestias físicas, acuda a su médico.

Capricornio

Si está comenzando una relación, puede ser algo serio. Desaparece esa preocupación económica. Iniciativas bien recibidas por sus compañeros. Trate de recuperar energías.

Acuario

Sentimentalmente superará cualquier bache. Puede tener algún problema por cuestiones de dinero. El ambiente profesional será duro, pero pasará pronto. Su estómago notará los excesos culinarios.

Piscis

Podría aparecer en el horizonte sentimental alguien interesante. Surgen problemas económicos, pero se resuelven hoy. La armonía reinará entre todos los compañeros. Sufrirá leves dolores de cabeza, tal vez por el estrés.