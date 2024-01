Horóscopo para los 12 signos: La fortuna cambiará hoy para cinco de ellos

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Enero llega con una guía importante para “llevar a cabo todo aquello que nos propongamos. Será el momento en el que antiguos proyectos vean por fin la luz y, sobre todo, será un periodo donde nos replanteemos nuestras finanzas, así como muchas relaciones que ya no son valiosas para nosotros”, destaca por su parte Revista Hola!.

La energía se está moviendo fuerte empezando el 2024, este es el mensaje que tienen los astros para ti este día. Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el medio 20 minutos, esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 10 de enero.

Aries

Hoy te espera un día de mucho ajetreo y también de importantes sorpresas, estas últimas quizás te parezcan negativas en un principio, pero luego te vas a dar cuenta de que en realidad son muy positivas, lo que ocurre es que te forzarán a dar cambios que tú no quieres dar en este momento, pero debes soltar amarras.

Tauro

En estos momentos el destino te obligará a seguir un camino que no deseas o incluso que temes, sin embargo, ese camino es, en realidad, el que te acabará llevando a los objetivos que quieres alcanzar, y de una manera mucho más suave o fácil de la que imaginarías. Lo temes porque lo desconoces, pero todo irá bien.

Géminis

Vas a encontrar una solución mucho más sencilla a un problema que se presentaba, en principio, sumamente complicado, o una especie de atajo para llegar mucho más fácilmente de lo que en principio esperabas. La solución te vendrá de una forma intuitiva o gracias a un consejo inesperado de una persona amiga.

Cáncer

Aunque los astros te influencien de forma armoniosa y positiva, eso no sirve de mucho si no pones algo de tu parte. No debes tener miedo de los nuevos caminos o de lo desconocido, ahora los astros te protegen y te ayudan como en pocos momentos lo han hecho, debes dejarte llevar sin miedo porque todo va a ir bien.

Leo

Hoy vas a tener un día muy difícil y lleno de sorpresas que no te agradarán nada. Sin embargo, luego comprenderás que eso es un error porque a veces lo que parece, en principio, un fracaso, luego a la larga termina siendo una victoria mucho mayor de lo esperado, solo que por otros caminos o de otra forma diferente.

Virgo

Vas a tener un día de suerte o de éxito, precisamente cuando tú esperabas todo lo contrario. Muchas de las dificultades que te agobiaban desaparecerán de forma inesperada, o será otra persona quien te las resolverá sin que tú lo sepas, pero lo cierto es que te vas a encontrar con un escenario mucho mejor del esperado.

Libra

Debes levantar el ánimo y ver las cosas de una forma muy distinta a como lo estás haciendo últimamente, tanto en los asuntos de trabajo como en la vida íntima. Tienes encima un cambio para bien que te va a sacar de todas las cosas que te preocupan y te agobian. Este mes será mucho más favorable de lo que tú esperas.

Escorpio

Te encuentras en un momento muy favorable y fructífero, tanto en el trabajo como en la vida íntima, pero también se acercan importantes cambios a tu vida, que lejos de ser malos será todo lo contrario y acentuarán el buen momento que estás viviendo o consolidarán tus logros, solo que por otros caminos muy distintos.

Sagitario

La vida te va a dar una sorpresa relacionada con tu vida sentimental o familiar, porque algo que deseabas desde hacía mucho tiempo e incluso que ya dabas por perdido va a llegar a tu vida de forma inesperada y sin que tú tengas que hacer nada. Pero además, tendrás éxitos o buenas noticias en los asuntos de trabajo.

Capricornio

Hoy te espera un día que va a comenzar muy mal y te vas a llenar de sobresaltos, y, sin embargo, según vaya avanzando dará un giro radical hasta acabar siendo un día realmente afortunado en el que recibirás ayudas totalmente inesperadas o incluso un importante golpe de suerte que va a dar a tu vida un giro radical.

Acuario

Este va a ser un día de grandes alegrías para ti, la influencia dominante y armónica de Urano te va a traer unas sorpresas muy felices relacionadas con el trabajo, las finanzas o tu vida social, que no esperabas conseguir, o por lo menos no las esperabas en este momento. Tendrás una vivencia similar a si te tocase la lotería.

Piscis

La influencia dominante y favorable de Urano va a hacer que este sea un día de grandes sorpresas o de cambios inesperados, pero en cualquier caso para bien, incluso aunque no te lo parezca inicialmente. Uno de tus sueños más queridos se va a hacer realidad, pero llegará por el camino que tú menos hubieras imaginado.