Horóscopo para Piscis, Leo, Tauro y los 12 signos: Esta será su suerte hoy

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Marzo ya empezó y te adelantamos que tendrá con varios tránsitos planetarios “no sólo tendremos el equinoccio de otoño (en el hemisferio sur) sino que unos días después ocurrirá el primer eclipse del 2024. La energía vital se intensificará, impulsando la acción, la valentía y la individualidad. Será un periodo para tomar la iniciativa, ser pioneros en nuestros proyectos y celebrar el poder de nuestro yo auténtico”, destacó el medio El Clarín.

La energía se está moviendo fuerte en marzo 2024, así que entérate del mensaje y las sorpresas que tienen los astros para ti hoy. Fotografía por: Liudmila Chernetska

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el medio El Correo, esto vendrá para los 12 signos del zodiaco este 16 de marzo.

Aries

Los suyos le necesitan. Le pedirán dinero, y no tendrá más remedio que prestarlo. Si se lo puede permitir, pida una excedencia. Excelente momento para poner a punto su cuerpo.

Tauro

Conocerá a alguien que tiene mucho que enseñarle. Habrá más gastos de los esperados. Resuelva ese conflicto tonto con un compañero del trabajo. Tendrá el estómago sensible, cuidado con el ajo.

Géminis

No surgirá nada serio en cuanto a los sentimientos. No se fíe de los demás y maneje sus inversiones. Esfuércese y aprenda, no se ancle en su trabajo habitual. Problemas intestinales de poca importancia.

Cáncer

Su ansia de independencia es incompatible con el amor. Gaste lo imprescindible y reserve para más adelante. Sus opiniones serán bien acogidas en su trabajo. Practicar algún deporte le mantendrá relajado.

Leo

No sienta nostalgia de relaciones anteriores. Su situación económica es boyante. La jornada laboral vendrá marcada por el aprendizaje. Camine una hora diaria, aliviará sus calambres.

Virgo

Aproveche el apoyo de los astros para conocer gente. Posibilidad de recibir una herencia familiar. Ningún problema en el trabajo, pero insista con sus proyectos. Cuide su espalda, vigile su postura al sentarse.

Libra

Intente un acercamiento, su pareja lo está deseando. Olvídese de invertir. Su capacidad de organización le será muy útil en el trabajo. Desorden hormonal ocasionado por el estrés.

Escorpio

Su pareja está muy estresada y no tendrá tiempo para nada. Sin darse cuenta se va a meter en una inversión importante. Sea práctico, de lo contrario le podrá el trabajo. A tope de energía, puede quemarla bailando, disfrútelo.

Sagitario

Sobre su pareja, procure desechar la desconfianza. Cuide esa tendencia compulsiva a gastar. No debe entrar en conflicto con sus superiores. Procure no trasnochar demasiado.

Capricornio

Está bien ser independiente, pero déjese querer. Mejora en sus cuentas bancarias. Le ofrecerán un puesto de mayor responsabilidad. El sol y el contacto con la naturaleza benefician su salud.

Acuario

Ha llegado la estabilidad con la persona amada. Esos gastos extras le desestabilizarán, pronto pasará. Mida bien sus palabras en entrevistas de trabajo. Aléjese de las preocupaciones y haga deporte.

Piscis

Su atractivo desbancará a cualquier rival en el amor. Compruebe sus posibilidades antes de aceptar pagos. Puede conseguir todo lo que se proponga en su trabajo. Irritación de garganta por exceso de bebidas frías.