La luna nueva en Virgo traerá cambios intensos pero positivos a 3 signos

La luna nueva en Virgo está a punto de aparecer en el cielo y si tienes posiciones fuertes en Leo, Libra o Acuario, te recomendamos prepararte para recibir una dosis intensa de emociones.

Recuerda que nos referimos a que si también tienes tu signo ascendente y lunar en alguno de estos signos, en definitiva también lo experimentarás, según las predicciones de la astróloga Imani Quinn en el sitio Bustle.

¿Qué deben hacer estos 3 signos para navegar por la luna nueva de Virgo?

Si bien estos tres signos del zodíaco pueden enfrentar algunos desafíos nuevos en esta luna nueva, los astrólogos siempre recomiendan no olvidar que nada es definitivo y que depende de cómo lo manejemos tendremos uno u otro desenlace. “Con conciencia e intención, pueden aprovechar esta energía de Virgo para el crecimiento y la transformación personal”, explica José Castillo.

Además, no hay que olvidar que esta luna nueva emocional pero de inicios coincide con que Mercurio (el planeta regente de Virgo) estará directo el 15 de septiembre, y esto que brinda apoyo adicional para tus dificultades. La astróloga también explicó que pronto viene una “auspiciosa alineación en trígono con Júpiter que promete un impulso de optimismo y oportunidades potenciales”. Así que lo mejor es aprovechar esta energía de la siguiente manera:

Leo: organiza tus hábitos de gasto para evitar tu estrés financiero

Eres fogoso, impulsivo y muy arriesgado y a veces te desembocas en tus gastos innecesarios. Esta energía está en Virgo, el metódico del zodiaco, y no perdonará tus hábitos de gasto superficiales. Es un momento obligado de reevaluar tus finanzas, establecer metas financieras e incluso considerar no gastar en cosas innecesarias. No te angusties, al organizarte mejor y hacer una tabla de tus gastos encontrarás eso en lo que estás perdiendo dinero innecesario y así tendrás mayor tranquilidad para tomar decisiones inteligentes.

Libra: entrégate a la presión emocional para salir más fuerte

“Es posible que soportes una gran carga mental en este momento y desafortunadamente la luna nueva de septiembre ejercerá todavía más presión. La meticulosa energía de Virgo te animará a afrontar y liberar tus cargas mentales. Aprovecha para priorizar tus necesidades y aclarar el rumbo de tu vida”, explica José Castillo. Esta luna no te va a dejar esconderte, así que sumérgete de lleno en el trabajo interior que debes hacer y resuelve lo que te tiene preocupado para salir fuerte y concentrado.

Acuario: abraza las emociones incómodas y suelta lo viejo

Los acuarianos encontraran en esta luna la oportunidad para limpiar lo viejo, aquello que ya no sirve, y tener nuevo espacio para nuevas experiencias mejores y más abundantes. “Sumérgete profundamente en tu interior para explorar tus deseos más profundos y contempla cómo has evolucionado. Si bien afrontar lo que ya has superado puede resultar incómodo, las recompensas del otro lado valen el esfuerzo”, recomendaron los astrólogos.

