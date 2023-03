Leo a Escorpio: Horóscopo de 2023 por Daniel Daza

Un buen año le espera a los 12 signos del zodiaco. Lee atentamente las recomendaciones del astrólogo Daniel Daza, quien se refiere a los tres temas que más le interesan al lector: la salud, el amor y el trabajo. El año nuevo arrancó, pero las expectativas siguen sobre la mesa.

En un mundo enfermo de guerra y de inflación es fácil caer en el pesimismo. Silban los vientos de recesión global, y desde 2022 la población está advertida frente al incremento de los precios y el valor de ahorrar. Sobre el porvenir financiero y emocional escribió el ibaguereño Daniel Daza. Alista lápiz y papel para que tengas presentes los aspectos en los que te vas a desenvolver con inteligencia y para que resaltes aquellos en los que debes tener cuidado. Cada signo tiene sus más y sus menos, todos experimentarán un nivel de riesgo y también se encontrarán con un gran potencial de crecimiento. Como bonus extra, el astrólogo compartirá los mejores meses para cada casa. Tenlos presentes para invertir y realizar cambios significativos.

LEO

Es necesario que hagan un trabajo en cuanto al manejo de sus emociones, y su impulsividad, principalmente en el tema de pareja, que será un punto álgido. Al estar ensimismados en lo amoroso dejan de lado a las personas importantes que han estado en sus vidas. Son víctimas de la rutina, el distanciamiento y la dificultad para visibilizar a los demás. Si aún no tienen pareja, su actitud hará que las personas se alejen. Es clave controlar los impulsos, y el afán de protagonismo tendrá que ser domesticado para no equivocarse en las decisiones o llegar a involucrarse en relaciones que no les convienen. En el área de la salud será valioso prestar atención a los síntomas de ansiedad. El gran trabajo para 2023 deberá ser aprender a estabilizarse emocionalmente. En lo laboral y económico el panorama será diferente, ya que lograrán expandirse. No podrán perder su norte sintiéndose producto terminado. El aprendizaje aún no termina. Mejores meses del año: enero, marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre.

Un buen año le espera a los 12 signos del zodiaco. Lee atentamente las recomendaciones del astrólogo Daniel Daza, quien se refiere a los tres temas que más le interesan al lector: la salud, el amor y el trabajo. Fotografía por: Pexels

LIBRA

Los Libra querrán moverse y hacer transformaciones hacia nuevos y mejores lugares, lo que influirá en los planos laboral, personal, de la familia y de pareja. Tendrán que hacer un trabajo que les represente un mayor equilibrio interno, ya basta de pretender generar armonía para todo el mundo, menos para ustedes. La salud estará bien, pero deberán vigilar la emocional, obviamente teniendo especial cuidado en su alimentación, además hacer ejercicio físico para no tener ningún síntoma como resultado de contener sus emociones. Para alcanzar sus metas profesionales y laborales tendrán que identificar sus propios límites y encontrar sus fortalezas, con mayor autorreconocimiento de sus logros. La familia será ese espacio en el que se refugiarán buscando protección y apoyo. En pareja tendrán que enfrentarse a situaciones difíciles de manejar. Deben entender que si no logran equilibrarse primero a sí mismos, seguirán en función de la felicidad de otros. Mejores meses del año: enero a marzo y septiembre a noviembre

VIRGO

La perseverancia, la organización, la disciplina y la dedicación harán que logren sus objetivos y evidencien el resultado a nivel profesional, laboral y económico (inversiones y negocios); sin embargo, es importante no excederse en gastos innecesarios. Será un año muy productivo y además encontrarán el reconocimiento. En el plano sentimental sentirán que deben aprovechar su magnetismo involucrándose en varias relaciones al tiempo, lo que se deberá conducir con cautela, porque les generará inestabilidad emocional, que promulgarán en nombre de su libertad. No les traerá buenos resultados. En cuanto a su salud, deberán asumirla con mayor responsabilidad, sobre todo algunas dolencias a las que no han prestado la suficiente atención, ya que aún no han querido asumir con madurez su zona física y emocional. A los de este signo les cuesta trabajo pedir ayuda por su gran necesidad de autocontrol. Mejores meses del año: el último trimestre de 2023.

ESCORPIO

Mayor tranquilidad y energía más positiva los acompañarán con una perspectiva más racional y menos centrada en sus emociones. Transformarán sensaciones dolorosas y resignificarán eventos difíciles vividos en el pasado. La espiritualidad será vital para resolver de una manera más objetiva conflictos internos. Esa estabilidad emocional contribuirá a su salud física. En sus finanzas, los logros en nuevos proyectos les traerán ganancias. Vendrán oportunidades para trabajar en algo diferente, lo que traerá progreso a sus vidas. Sin embargo, en el plano familiar las relaciones sufrirán enfriamiento, rutina y distanciamiento, por lo que será necesario estrechar los vínculos tanto con los suyos como con sus amigos. Su vida en pareja tendrá que hacer las transformaciones necesarias para evitar la finalización. En nuevas relaciones, deben dedicarse primero a fortalecer su cercanía y empatía eligiendo grupos en donde compartan intereses. Mejores meses del año: febrero, marzo, abril, agosto y octubre.

