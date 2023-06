3 signos del zodiaco tendrán un fin de semana difícil del 23 al 25 de junio

Este fin de semana que va del 23 al 25 de junio 3 signos del zodiaco podrían tener un fin de semana difícil, según las predicciones del horóscopo.

Hay días en los que la energía fluye y sentimos que todo está de nuestro lado, mientras que en otras ocasiones ocurre todo lo contrario. Sin embargo, la astrología puede ayudarnos a elaborar algunos de los días desafiantes.

¿Quiénes son los signos del zodiaco que tendrán un difícil fin de semana?

Luego del solsticio de verano tu signo está cargado con mucha energía. Muchas vitaminas extra y algunas sensaciones intensas podría ser más difícil entender y podría cambiar tu manera habitual de procesar tus ideas y comprender tus emociones, en especial, eventos recientes. Tienes la fuerza para superar cualquier reto pero a veces tus emociones te desbordan, lo importante es dar solo un paso a la vez y no decirte mentiras a ti mismo. Vive este momento de la manera más honesta posible y podrás navegar la información que el universo tiene para ti.

“Hay cosas de ti que has ocultado, inconsciente o conscientemente, y el universo las sacará del armario”, explica el astrólogo José Castillo. Te será difícil enfrentarte a la verdad y descubrir quien eres, porque lo tenías oculto hasta de ti mismo. Es importante buscar la aceptación y no aventurarte a expresar todo hacia afuera, o ser demasiado espontáneo y manifestar sentimientos a cualquiera. Puede salir mal y habrá tensiones muy altas, por esto, lo mejor es enfocarte, concentrarte, y procurar buscar las respuestas en tu interior, para no descargarte con tus seres más cercanos.

Con el solsticio tus emociones pueden estar sacando lo más desenfrenado de ti, y te puedes encontrar a ti mismo haciendo cosas sin control, desahogándote más de la cuenta, buscando atención y con algo de ansiedad. El horóscopo te invita a experimentar plenamente todos los sentimientos que ahora llegan a ti, a veces nos desbordamos porque no queremos reposar con lo que sentimos. Si te das permiso, es posible que resurjan algunos recuerdos, acciones o experiencias te produzcan nostalgia o te sientas solo, sin embargo, al atravesarlo verás lecciones. Es posible que veas que algunas personas no son lo suficientemente positivas y alegres para ti, o que ya no sintonizan con tus intereses y tendrás que dejarlas en el camino para avanzar en el futuro y tu siguiente etapa.

