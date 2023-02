Leo, Virgo, Libra y Escorpio: es hora de valorarse y de estimular el espíritu

Febrero se acerca al ecuador, pero no por ello es un mes para desperdiciar o para dejar de promover los cambios. Hoy es el turno para los Leo, Virgo, Libra y Escorpio. A algunos les pega una brisa renovadora, a otros un huracán. Descubre lo que le corresponde a cada uno.

Leo

Defiende tu manera de ser, no necesitas del OK de nadie. Es momento de brillar con luz propia, abrazarte, apoyarte, siempre con respeto por el prójimo. Febrero será un mes rápido, pero no por eso gaseoso. Aprovéchalo, saca adelante un proyecto o un emprendimiento. Si te aprecias, si crees en ti, todo llegará a buen puerto.

El 2023 puede ser el inicio de la abundancia, todo depende de ti. Estudia y analiza antes de tomar decisiones económicas, la estabilidad del bolsillo afectará positivamente tus vínculos sentimentales y familiares.

Virgo

La salud…esa eterna cuenta pendiente. Hablamos de lo más básico a lo complejo. Deja de procrastinar, febrero es el mes para dedicarte, tu organismo lo necesita, puede que sea algo fácil de solucionar o un reto mayúsculo.

Si eres de los que da muchas vueltas para tomar una decisión, en esta ocasión busca ser más práctico. Enfócate solo en tus problemas, no en los de los demás, aléjate de donde no te han llamado, priorízate por primera vez. Examina el tiempo que le dedicas al trabajo, si no has pedido vacaciones, hazlo pronto, pues tu corazón y tu mente lo necesitan. Recuerda que la salud es mental y física, y ambas son igual de valiosas.

Libra

Lo puedes y lo necesitas: date gustos, viaja, cómprate lo que quieras, cumple tus deseos más simples. Has trabajado mucho, has sufrido lo suficiente, basta de estar en la misma fase, ahora es momento de consentirte. Arma un viaje con tu pareja o con un grupo de amigos, puede ser cerca, no necesariamente tirar la casa por la ventana es sinónimo de viajar. Prueba un ecohotel, el turismo de cercanías es un buen camino para renovar el alma.

Procura armonizar espacios y realizar un ritual que te llene por dentro. Reemplaza la energía negativa por la positiva. El gimnasio te espera, el spa también, el mar y la piscina siempre serán opciones para que te des tus gustos.

Escorpio

Tienes el imán activado, es decir, todo lo que ocurre a tu alrededor termina por afectarte, para bien o para mal. Cuidado con la energía negativa de los otros, realmente es contagiosa y, en tu caso, puede afectarte de modo irremediable. Si sientes que hay un muro, examina el origen, revisa las páginas que están sin concluir. Haz la tarea, resuelve los conflictos porque necesitan una solución pensada. Dejarle todo al tiempo no siempre es correcto.

Enfócate en entender qué es lo que ya no está funcionando en tu existencia, llama la energía positiva, cultiva tu espíritu y desecha lo nocivo. Empieza a escribir un diario, la reflexión te ayudará a crecer.