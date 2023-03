Los 3 hombres del zodiaco que tienden a jugar con el corazón de las mujeres

Cuando se trata de amor, la astrología te puede dar muchas luces para detectar a aquellos que juegan con tu corazón, y según expertos, hay algunos hombres del zodiaco que pueden ser más rompecorazones que otros.

Hay signos que, más frecuentemente en hombres que en mujeres, tienden a alimentar las expectativas del otro sin comprometerse a profundidad.

Según el astrólogo Jose Castillo, “algunas mujeres pueden pensar que después de coquetear con estos signos malinterpretaron las cosas, cuando al final solo las ven como amigas o no dan el siguiente paso, pero la realidad es que son maestros del encanto y quieren llamar tu atención, quizá por narcisistas o porque tienen problemas para comprometerse con alguien”.

No queremos generalizar, es clave que tengas claro que la carta astral es un completo mapa de tu vida e influyen muchos más factores que el signo solar. No obstante, según la teoría, la astrología nos demuestra que hay rasgos en la personalidad que puede establecer ciertos comportamientos algo más difíciles cuando se trata de hablar de compromiso.

Estos son los 3 signos más embaucadores en el amor:

Géminis

Los Gémin están representados por dos caras, son un signo simbolizado por la dualidad, y en su peor expresión, los hombres Géminis tienen la fama de ser, literalmente, dos caras y, según la astrología, no siempre muestran sus dos caras al mismo tiempo. Por esto, podrías encontrarte con un hombre amoroso y luego con un ser frío y totalmente abstraído y apartado, y también encabezan este listado por ser un signo que tiende a jugar con el corazón de las mujeres. Y este signo no es bueno para estar solo, así que es probable que descubras que no solo está contigo sino que habla con otras personas. Según Your Tango, esta es la advertencia: “Si te estás enamorando de un Géminis, ¡cuidado! Probablemente no eres el único en su vista”.

Libra

Por las mismas razones que el hombre Géminis, Libra se siente incapaz de estar solo, y aunque no le gustes demasiado puede tenerle tanto miedo a la confrontación que te seguirá la corriente, aunque tú no sepas qué hay en el fondo. Es entonces común que se asegure de tener en sus manos el corazón de dos o más mujeres para tener compañía de alguien que quiera pasar el rato con él. Los Libra tienden a tener mucha ansiedad social aunque no lo demuestren, son indecisos y escurridizos, por la misma razón, y en ese proceso puede romperle el corazón a las personas que se topa. A ellos, lo mejor, es establecerles las reglas del juego desde un principio, dice el astrólogo José Castillo.

Sagitario

El hombre Sagitario gusta de su libertad, y especialmente si nació en Diciembre. Los hombres Sagitario más cercanos al fin de año tienden a tener más reforzados ciertos rasgos como la ligereza, el no querer comprometerse demasiado sin estar seguro, y el amor por la fiesta y la exploración. Por esto, puede llegar a mantener abiertas las posibilidades con varias mujeres a la vez, no porque sea poco sincero o cruel, sino porque no se siente listo para cercar su libertad. Es un amante de la diversión y juega constantemente sin darse cuenta con la línea entre amigos y pretendientes, y eso lo confunde a él, y a las mujeres que se interesan en su corazón.

