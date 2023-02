Los 3 signos del zodiaco que no saben pedir perdón

Todos nos equivocamos y parte fundamental de nuestras relaciones es saber pedir perdón.

Pero hay quienes se enfrentan con una dificultad mayor para hacerlo, ya sea por orgullo, por su carácter, por vergüenza o porque han sido ya heridos en su pasado y se protegen con un fuerte exterior.

No obstante, sabemos que cuando alguien no se porta bien, o nosotros mismos dejamos mucho que desear con nuestro propio comportamiento, recibir y ofrecer una disculpa es lo mínimo para que nuestras relaciones sigan funcionando.

El astrólogo Miguel Angel Castillo afirma: “Mientras algunos signos son muy sinceros para disculparse y encuentran las palabras adecuadas para arreglar las cosas, otros son terribles haciéndolo al grado de empeorar las cosas. Su actitud es tan soberbia, orgullosa o directa que pueden herir aún más la sensibilidad de la otra persona”.

Aquí hablaremos de esos signos que no saben cómo pedir una disculpa.

Aries

El carácter de Aries tiene fama y no es gratuito. Aries sabe reconocer sus errores y no siente vergüenza de ello, lo sabe aceptar y reconoce cuando lo debe hacer, pero su forma es la que puede herir un poco a los otros. Nunca se disculpará de una manera dulce, lo hace de forma rápida y al grano, pensando en sí mismo, todo para dejar en el pasado lo que hizo. Según Castillo, “olvida que hirió los sentimientos de las personas y cree que reconocer su error es más que suficiente. El problema está en que no todos pueden olvidar a la misma velocidad que Aries lo hace”.

Géminis

El signo dual tiene una cara muy amable, y otra algo tosca y fría. A Géminis le cuesta dejar a un lado el orgullo cuando se trata de sus emociones, puede tender a victimizarse o a sentir con mucha rabia que el mundo le debe algo, por eso, cuando se equivoca, su rabia lo doblega y le cuesta reconocer sus errores. En su mundo no hay grises, solo hay héroes y villanos, por ende, si tiene una situación incómoda con alguien suele primero llenarse de orgullo y demorarse demasiado tiempo antes de reconocer algo así, prefiere odiar a su “oponente”.

Sagitario

Los sagitario se caracterizan por ser casi tan directos como los Aries, y algunas veces no saben qué tanto sus palabras han herido a otros. Sienten que están diciendo la verdad, y que el fuego es importante en la vida de los otros, también. Según Castillo “reconocen sus errores, pero tratarán de justificarlos de manera que su disculpa no parece honesta”, y esto también puede significar que en el fondo, tampoco sienten que se han equivocado del todo. Dudan y creen que lo pueden mejorar con una sonrisa, y si bien con algunas personas sirve, se sienten muy apesadumbrados al ver que no con todo el mundo pueden reír después de una pelea. Para bien y para mal.

