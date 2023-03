Los 4 signos del zodiaco más débiles

Según el astrólogo Miguel Angel Castillo, hay algunos signos que son más débiles que otros. Es difícil definir de qué se trata la debilidad, pues como él mismo afirma, cada uno tiene sus fortalezas y debilidades. Sin embargo, podemos detectarlo en algunos aspectos de la vida, para poder definirlo con claridad.

Te puede interesar: Horóscopo hoy 3 de marzo: ¿Qué deparan los astros para los signos el viernes?

Algunos pueden tener más dificultades a la hora de enfrentar ciertos desafíos, y esta claridad puede ayudarles a esforzarse para crecer, mejorar y dejar a un lado retos del pasado.

El signo más débil mentalmente

La fortaleza mental la sufre Piscis, es un signo profundamente emocional, sensible e intuitivo. Como dice Castillo, su empatía e intuición son una fortaleza, pero esto también puede jugarle una mala pasada. Sufre al no saber reconocer si sus emociones son propias o ajenas, porque además, es gobernado por Neptuno, el planeta de la fantasía, los sueños, la creatividad y el mundo espiritual. Puede ser propenso a tener demasiada imaginación, es vulnerable a la ansiedad y tiende a dejarse llevar por el agua de los otros, es decir, sus emociones. No es muy racional y puede ser un inconveniente.

El signo más débil físicamente

Según Castillo, Cáncer prioriza su bienestar emocional sobre el físico, esto puede llevarlo a descuidar su salud y su vanidad física. Es posible que no haga el suficiente ejercicio y que no sea competitivo en los deportes. También se dice que es muy sensible a los cambios ambientales, por lo que es más propenso a padecer enfermedades.

El signo que es percibido como el más débil según la sociedad

Los signos a los que la sociedad les atribuye debilidad más comúnmente son los Virgo. Como son demasiado críticos con ellos mismos y con los demás pueden tener autosabotajes y conflictos que para otros son tonterías, parecen débiles a veces porque se les dificulta relacionarse. También se aíslan y sobreanalizan y esto los hace ser percibidos como personas demasiado sensibles que arman una tormenta en un vaso de agua.

El signo es el más débil en lo emocional

Detrás de su apariencia fría y racional, el más débil en lo emocional es Acuario. Según Castillo, este signo es independiente y cuida su libertad, pero jamás es claro y abierto con sus emociones, se protege demasiado y no se compromete. Es muy inteligente, pero esto le juega en su contra porque cree que puede racionalizar sus emociones y cuando ve que no, se puede derrumbar.

Te puede interesar: Ritual con el arcángel Chamuel para que llegue tu llama gemela