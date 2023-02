Los 4 signos más aburridos del zodíaco

Los signos del zodiaco tienen ciertas características que los identifican, y todas estas tienen que ver con varios factores. Por ejemplo, los signos de agua tienden a ser más emocionales, los de aire más mentales, los de tierra racionales y organizados, apegados a lo material, y los signos de fuego un poco espontáneos, apasionados y explosivos.

Para que una persona sea de una u de otra manera, sin embargo, no basta con lo que le aporta el signo solar, también influye el signo de su ascendente, su luna, y los planetas que están en las diferentes casas de su carta astral. Así que si bien tenemos una fuerte influencia del sol y de esos otros dos elementos principales, toda nuestra carta astral puede darnos luces de quiénes somos, y de cómo es nuestro temperamento y carácter.

No obstante, estos son los signos que más fácilmente podrían identificarse con lo aburrido: son esos a los que les gana la planeación, la falta de espontaneidad, esos que no gozan de excelente sentido del humor, y más bien pueden apagar una reunión. Como lo dice el astrólogo José Castillo, hay quienes “se ponen nerviosos con lo impredecible, por eso tienden a ser más planos y aburridos.”

Estos signos son particularmente malos para recibir “sorpresas, o tomar decisiones impulsivas, por lo que esto puede ser aburrido a los ojos de otros. Estos signos se sienten cómodos siendo regulares y siguiendo planes sólidos establecidos”, asegura Castillo.

No hay que esperar muchos riesgos ni sobresaltos, tampoco excelentes apuntes humorísticos, ni aventuras.

Tauro

Es un signo de tierra que evita cambiar de planes y no le gusta lo que no es predecible. Son personas que aunque gustan de los placeres materiales y del buen comer, su zona de seguridad tiende a ser demasiado predominante y la diversión no está si no hay lujo y buenos planes. Excelente para muchos, pero también, tiende a limitar planes y sus emociones pueden verse sobresaltadas si les toca salirse del esquema, no hacen un buen compañero para la aventura libre.

Piscis

Los Piscis son muy sensibles y aunque parezcan de un temperamento fuerte, tienden a ser algo planos en su carácter y aunque monopolicen una conversación en el fondo pueden estar cediéndole poco espacio a los otros, es su manera de protegerse pues estar en reuniones sociales es abrumador. Hay algunos Piscis que solo se aíslan en su cabeza y eso puede ser una actitud aburrida para muchos, pero quienes los entienden saben que esto les brinda alegría.

Capricornio

El signo que representa el anciano del zodiaco puede parecerle aburrido a más de uno, su prioridad no son las relaciones ni las interacciones espirituales, sino puramente lo material y el trabajo. Sus propios objetivos son lo más importante y son el signo más tradicional y conservador del Zodiaco. Poner el trabajo antes que todo lo demás lo hace volver un personaje un poco aburrido para muchos.

Virgo

La verdad es que Virgo, otro signo de tierra, no se queda atrás. Es ultraesquemático y está enfocado solamente a sus planes, análisis y sobreanálisis de su vida y sus acciones. Vive en su cabeza y aunque puede cambiar de opinión, la espontaneidad nunca será su fuerte y por más de que salga de aventura nunca sentirás que estás con un signo de fuego que te divierta muchísimo, según Castillo, “funciona mejor en lo repetitivo y las tareas mundanas porque su pensamiento es práctico y analítico. Para él es divertido encontrar formas de acercarse a la perfección”.

