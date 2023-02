Los 4 signos más vengativos después de una ruptura amorosa

Luego de una ruptura, cada persona reacciona diferente, mientras algunos se lloran la ruptura desde el primer día, otros intentan salir del dolor con nuevas actividades, amigos y parejas. Hay quienes intentan terminar las relaciones de manera pacifica y otros no pueden terminar si no es odiándose a muerte.

Te puede interesar leer: Mercurio entra en Acuario: te sentirás inspirado y vendrán cambios radicales

Además, también hay quienes buscan no demostrar ni una pizca de dolor pues su ego está tan herido, que la única forma de llevar la ruptura es vengándose de su expareja.

Esto debemos saber que no es una generalización y no aplica en todos los casos, sin embargo, según la astrología, hay algunos signos no canalizan bien las heridas emocionales cuando les terminan, y además de guardar resentimiento, buscan a toda costa reparar su ego herido así eso signifique hacer cosas directamente a su expareja, entrometerse en su nueva vida, o herirlos indirectamente.

Descubre quiénes son los signos más vengativos del zodiaco luego de sufrir una ruptura amorosa.

1. Escorpio

Si Escorpio ve o entiende que su pareja lo va a dejar, Escorpio hará lo posible por alimentar su ira hasta que no pueda más y explote. Este signo no soporta la traición, y si lo cortan sin que estuviera con los mismos deseos, lo que hará será quedarse callado y alimentar esa traición de cualquier manera posible. Agotará a su pareja y hará como si nada estuviera pasando. “Se asegurará de humillar a su ex tal cual lo hicieron con él, por eso los astrólogos dicen que sus venganzas suelen ser despiadadas”, asegura el astrólogo José Castillo.

2. Leo

El astrólogo José Castillo cuenta que este es el signo más vanidoso y orgulloso del Zodiaco, por lo que su ego lastimado puede llegar a desencadenar fácilmente en una venganza. “Su imagen pública es de lo más importante y romper con él es una de las peores humillaciones. Si tienes planeado cortar una relación con Leo debes prepararte para sufrir serias consecuencias”, asegura el astrólogo.

3. Tauro

Al diferencia de Leo, Tauro no reacciona inmediatamente, y sus venganzas son planeadas y meticulosamente calculadas. “Se asegura de que su ex pague por sus errores canalizando todo su enojo y despecho hacia su maquiavélico plan. Por si fuera poco, el toro, si bien puede perdonar, jamás olvidará”, dice Castillo. Por esto, lo mejor es estar alertas, y tratar de cortar lazos por completo.

4. Cáncer

Al ser gobernados por la Luna, a los Cáncer los rebosan sus emociones. Algunas situaciones los encarnizan de la ira, y por ejemplo, una ruptura amorosa por traición o por mentira puede ser una de esas situaciones que despiertan su sed de venganza. Si sienten que los trataron injustamente, siempre pensarán en la opción de desquitarse, aunque algunos no se atrevan a actuar.

Te puede interesar leer: Signos: Signos: Los números de la suerte del 13 al 19 de febrero 2023