Los 4 signos zodiacales más conservadores en la cama

Cada signo zodiacal tiene un carácter particular que se puede manifestar en casi todos los ámbitos de su vida, (teniendo en cuenta que por supuesto, no define todo y que depende también de una compleja carta astral), incluyendo la parte sexual.

Sus comportamientos, su vida romántica, el tipo de persona que atrae a cada signo y cómo buscan el amor y cómo reaccionan al desamor es un reflejo de este aspecto zodiacal, también.

Se dice que los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), son los más osados en la intimidad pues los lleva precisamente el calor, la pasión, los impulsos, y no sienten temor en ser espontáneos. En general toman la iniciativa, pero si no lo hacen, con seguridad se dejan llevar por alguien que sí.

A pesar de ser regido por el elemento agua, Escorpio también tiene la mente muy abierta pues es gobernado por Plutón, el planeta de la muerte y la transformación, que también es simbolizada por los orgasmos, y es además regente de los órganos sexuales. Muchos hemos escuchado que Escorpio es un signo profundamente sexual y además muy intenso. Se presta para cumplir con fantasías.

Sin embargo, llega el turno de los signos de tierra y de aire, y todo cambia. En el caso de tierra, los signos tienden a ser más prácticos, y no se dejan llevar tan fácilmente por la pasión del momento. “Cuando el calor comienza a subir en la habitación racionalizan las emociones y ponen el freno de mano, lo mismo suele pasar con los signos de aire”, explica el astrólogo Jos+e Castillo. Según Astrotalk, estos son los 4 signos más tímidos en la intimidad:

1. Virgo

Virgo se ganó el primer puesto y según el ranking de los astrólogos de Astrotalk: “Las personas de Virgo son las menos sucias del Zodiaco”. Temen ser juzgados, en general han tenido una relación difícil con su cuerpo, y aunque pueden tener un gran apetito sexual, prefieren ser reservados en cuanto a palabras sucias y conversaciones calientes, o pueden hacerlo de forma muy torpe. Cuando lo hacen, no necesariamente lo hacen de forma muy sensual y necesitan entrar en confianza para abrir su mente a experiencias sexuales.

2. Géminis

Los que se ganaron el segundo puesto fueron los Géminis, que como dice Castillo “Resulta interesante que, pese a tener una personalidad divertida y jocosa, en el plano sexual son conservadores”. Son románticos y aunque también tienen gran apetito sexual pueden quedarse en el terreno de lo seguro, del sexo en la cama y en casa, y no muchas más experiencias. Para lo picante tienen sus reservas en silencio, no lo dirán en voz alta, pero no lo proponen, y quizás tampoco accedan tan fácilmente.

3. Tauro

Aunque muchos crean que Tauro es un signo sensorial y por eso puede ser muy bueno en la cama, la realidad es que puede ser más romántico que atrevido, y si se arriesga, tampoco sentirás que es el amante más fogoso que has tenido. Se preocupa demasiado por la parte práctica, y si bien es gobernado por Venus, el planeta del amor, puede los Tauro se tomen tan en serio las relaciones y sus límites y dónde y cómo hacerlo que pierdan espontaneidad.

4. Acuario

Acuario es un signo de aire, mental y en sus emociones algo frío. Puede que te sorprenda en la cama con su pasión sexual y sea buen amante, sin embargo, le cuesta dejarse llevar en propuestas atrevidas y quizás, también le cuesta expresar sus propias fantasías. Acuario puede estar abierto a tener ciertas experiencias pero hay que entender que su naturaleza casi siempre será conservadora. Igual, con confianza, lograrás muchas cosas.

