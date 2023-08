Los 5 signos más violentos del Zodiaco

Aunque alguna vez todos hemos perdido la paciencia y nos hemos equivocado o hemos tenido un gesto impulsivo o agresivo, hay para quienes esto es un patrón y se acostumbran a lidiar así con casi todo.

Hhemos pasado por días en los que nada nos sale bien y nuestra paciencia llega al límite. Cada persona reacciona de forma diferente ante un estímulo que le genera enojo, frustración o estrés. Mientras unos son capaces de controlar sus emociones, otros son bastante impulsivos y se vuelven violentos.

Sin embargo, esto no significa que lleguen a los golpes, pero su personalidad es tan fuerte que se ven amenazantes. Los rasgos astrológicos que poseen los han convertido en los signos más violentos del Zodiaco. Conoce cuáles son.

Aries

Es el signo más impulsivo del zodiaco, como el fuego más inmaduro de todos los signos, a Aries lo prende cualquier cosa y se descontrola fácilmente. Lo irritan demasiadas cosas y reacciona con tanta rabia que puede arrojar cosas y gritar. Así como llega de rápido, su ira se va. Estos episodios hay que saberlos llevar.

Leo

Leo es muy egocéntrico y no le gusta que no le den protagonismo o duden de su autoridad. Si se siente ignorado, también se siente amenzado, su molestia no dura pero hará lo necesario para persistir y lograr lo que desea.

Escorpión

Los Escorpio saben cuál es tu herida más profunda, y saben cómo hacerte daño. A diferencia de Sagitario o Leo, que actúan impulsivamente, Escorpio planeará su ataque cuando explota y te picará como el escorpión que es, en venganza, esperando el momento justo, con frases y acciones hirientes en tu lugar más débil.

Sagitario

Se caracterizan por no tener pelos en la lengua y al ser un signo de fuego pueden quemarte rápidamente sin que lo esperes, se enojan fácilmente sobre todo cuando se sienten atrapados u obligados a algo. Pueden arrepentirse mucho de lo que dicen o de sus reacciones impulsivas.

Piscis

Son dramáticos por naturaleza, y es usual que respondan con lágrimas y gritos. Pueden ser no solo momentáneos, también puede durar un rato y esto no va a mejorar si les permites y cedes siempre tú. Lo mejor es ser paciente pero poner un límite a tiempo.

