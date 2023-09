Los 5 signos zodiacales más tacaños, ¿eres uno de ellos?

Las personas nacidas bajo estos signos buscan preservar su dinero a como dé lugar. Incluso estando en un buen momento económico y sin obligaciones financieras, estas personas medirán en exceso en qué gastan sus ingresos.

En los momentos en que deben gastar dinero, ya sea porque están haciendo mercado o comprando ropa, estos signos zodiacales buscarán las opciones más económicas. Cabe resaltar que esta característica no se debe confundir con ahorrar.

Una cosa es destinar parte de los ingresos a una cuenta para, por ejemplo, conseguir el sueño de tener vivienda propia y otra diferente es revisar con lupa cómo se mueve cada centavo.

Para saber cuáles son esos signos zodiacales que destacan por su tacañería, consultamos a la astróloga Sophia Pérez, conocida en redes sociales como @esophterica. De acuerdo con la experta en astrología, son 5 signos que controlan en detalle cómo gastan la plata.

¿Eres uno de ellos?

Los signos más tacaños del zodiaco

1. Tauro

Los Tauro son muy hábiles con el dinero, saben conseguirlo y sobre todo son muy buenos conservándolo. Las personas nacidas bajo este signo solo gastan en lo esencial y mínimo. Lo pensarán dos, e incluso tres veces para decidirse a comprar objetos o experiencias que no son vitales.

Aunque no son ávaros, no son de los que despilfarren. Cualquier movimiento monetario es una decisión analizada desde varios puntos de vista y el resultado de dichas inversiones debe ser funcional. Buscarán siempre las opciones más baratas para así gastar menos de lo que tenían presupuestado.

2. Cáncer

A las personas nacidas bajo este signo no les duele gastar de más, pero en el momento en que deciden cortar los excesos se convierten en tacaños de temer. Una vez dicen que no van a gastar un peso más, no hay poder sobre la Tierra que los haga cambiar de opinión.

Además, los Cáncer no darán excedentes si esto no estaba previamente planeado. Por lo que se pueden convertir en malos compañeros de viajes y salidas, ya que no cederán a la hora de poner un centavo de más. Compartir gastos es toda una tarea titánica con los Cáncer.

3. Virgo

Los Virgo son controladores en todos los aspectos de su vida, desde sus amigos hasta su forma de vestir. Por supuesto, el área financiera no escapa a esta supervisión extrema. Las personas nacidas bajo este signo tienen presupuestos muy exigentes y la forma en que gastan son bastante medidas.

Si deben gastar de más lo harán, pero eso significará apretar el cinturón el siguiente mes hasta compensar el desbalance. No invertirán en objetos u experiencias que no les aporten funcionalidades claras. Así que para salir de viaje o hacer un plan espontáneo es mejor avisarles con suficiente tiempo de anticipación.

4. Escorpio

Los Escorpio harán todo lo posible para gastar lo menos posible. Buscarán por cielo, mar y tierra ofertas, rebajas y el precio más bajo. No importa si se trata de mercar o de darse un gusto. Aunque saben que lo barato puede salir caro y que tendrán que invertir más de lo que habían presupuestado, los Escorpio no pueden evitar adquirir lo más económico.

Esta filosofía termina por afectar su vida personal y sentimental pues, aunque quieren demostrar cuanto aprecian a los demás, terminan gastando lo menos posible. Una oferta siempre matará la calidad cuando estas personas están de compras.

5. Capricornio

Son arduos trabajadores y cada peso que entra en su cuenta es un mundo de esfuerzo. Por eso, a la hora de gastar, se lo pensarán varias veces. No quieren desperdiciar y terminar sintiendo que perdieron su dinero. Los Capricornio son de esas personas que, aunque ven que necesitan unos nuevos zapatos, no los cambian hasta que la suela se despegue.

Puede que vayan de compras para renovar su clóset y arrepentirse en el último momento. Así que es mejor avisarles con tiempo que se acercan viajes o planes donde será necesario gastar de más.