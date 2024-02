Los signos del zodiaco de los más peligrosos, según el FBI. ¡Parte 1!

Hace un tiempo se difundió un reporte de internet que afirmaba que el FBI categorizaba y clasificaba a los criminales según sus signos del zodiaco, pero esta ha sido desmentida, no obstante, el New York Post hizo un análisis basándose en los criminales más peligrosos de la historia según el FBI, en el que se profundizó en el lado oscuro de todos los signos del zodiaco.

Hay que reconocer que un signo solar no debe estigmatizarse, y aunque ladrones y asesinos se encuentran en todo el espectro de la rueda del zodiaco, podemos analizar a los más peligrosos con su récord criminal y con las fechas de nacimiento.

Signos mutables y signos de aire: hábiles para cometer delitos

Según el artículo del Washington Post, los signos mutables y de aire lideran la lista cuando se trata de analizar los criminales: dicen que los mutables pueden tener temperamentos sádicos, y los signos de Aire son los más adeptos para convencer a otros de tener arreglos extrajudiciales. Según Reda Wigle, quien autoproclama tener un gusto personal por los “chicos malos” y los documentales de crímenes, estos son los signos del zodiaco más peligrosos, clasificados de menos a más.

12. Tauro: Bernie Madoff

Según Reda Wigle, Tauro preferiría tener un picnic en la playa que tomarse la molestia de asesinar a alguien, y afirma, no es que no tengan rabia (de hecho, todos los toros tienen rencillas rutinarias), pero “preferirían hacerse ricos que cobrar venganza”. Tauro es el rey de la Casa 2, de valores y posesiones. Por eso, igual, busca el placer y lo material, en ese sentido, su lado más oscuro es “la codicia despiadada y la absoluta pereza. Por lo tanto, no es sorprendente que el infame estafador de Ponzi Bernie Madoff naciera bajo el signo del toro”, explica Wigle

11. Cáncer: Peter Popoff

La energía de Cáncer, por lo general, está asociada con lo maternal, su astro regente es la Luna, que a su vez está asociada con lo femenino, la compasión, la intuición y el cuidado. En su expresión más oscura, sin embargo, puede ser emocionalmente manipuladora y delirante cuando se trata de autorreflexión, explica Reda. Pone de ejemplo entonces a Peter Popoff, el evangelista que estafó a miles de seguidores de la fe luego de robarles miles de dólares y también, como dice Reda, “su dignidad, al afirmar falsamente ser un clarividente capaz de adivinar y curar sus condiciones médicas”. No sobra estar atentos a las peores versiones de Cáncer y a los falsos profetas.

10. Libra: Doris Payne

Los libra son gobernados por Venus, el planeta del amor y la belleza, algo que los obsesiona. Buscan la balanza en todas las cosas, y en general, sienten como su derecho poder disfrutar de las cosas buenas de la vida sin muchos sacrificios o grandes trabajos para obtenerlas. Pueden ser algo hedonistas, y algunas veces, astutos para conseguir lo que quieren “por debajo de cuerda”. Según el New York Post, no hay que ir muy lejos y solo hay que ver cómo Doris Payne cometió uno de los crímenes de más alta gama en la historia, sin sangre ni víctimas, para convertirse en la ladrona de joyas más famosa del mundo. “En 2019, Payne escribió un libro revelador, revelando que la clave para un robo exitoso no es la suerte o la confianza sino la capacidad de hacer que la gente olvide. ‘Si podían olvidar, entonces yo podía conseguir dinero’, escribió”, explica Wigle.

9. Aries

Este signo de fuego y el primero del zodiaco, por supuesto, también quiere ser el primero en todo. Es el infante, donde nace el zodíaco, por eso tiene iniciativa, empieza proyectos, es audaz, pero también, es ingenuo, necesita demasiada atención, y quiere ser visto. En su vibración más baja, la energía de Aries es completamente egocéntrica y aleatoriamente violenta. Según el estudio de Wigle, el mejor de los representantes Aries en el mundo del FBI es el presunto asesino “Crazy Joe” Gallo. “Era alérgico a mantener un perfil bajo; tenía un león mascota, amigos famosos, una predilección por citar filosofía y murió en un traje a rayas en su cumpleaños número 43″. Su biógrafo afirmó que Joey sufría de “esquizofrenia seudo-psicopática”, respondió. En su propia biografía, Joe afirmó: “Las cosas ya no son correctas o incorrectas. Simplemente inteligentes o estúpidas. No juzgas un acto por su naturaleza. Lo juzgas por los resultados. Todos somos criminales ahora... Las cosas existen cuando siento que deberían existir, ¿vale? Yo. Yo soy el mundo.” Definitivamente un Aries en su lado más oscuro.

6. Leo: Elizabeth Báthory

Aunque esta no fue una asesina perfilada por el FBI, pues su caso existió antes y en Europa, es imposible no mencionar a Elizabeth Bathory, a la que su vanidad la llevó a cometer algunos de los crímenes más famosos de la historia. Uno de los pecados principales de Leo es su vanidad: si bien puede ser una característica encantadora en algunos, en otros puede pasarse de la raya. Hay algunos Leo que harán grandes esfuerzos para preservar su apariencia, como el caso de la condesa: Báthory asesinó más de 600 jóvenes y utilizó su sangre pues creía que esto actuaba como elixir para conservar su juventud.

5. Capricornio

Muy metódicos y estratégicos, los Capricornio no se conforman con el segundo lugar. El ranking del New York Post sitúa al peleador Capricornio Al “Scarface” Capone, quien fue ordenado como Enemigo Público No. 1 por la ciudad de Chicago. “Como todos los signos de Tierra, los Capricornio están profundamente apegados a sus comodidades, y Capone ni siquiera dejó que la encarcelación lo mantuviera alejado de ellas”, se explica. Además, prefieren sus objetivos por encima de cualquier sentimentalismo, quizás por esto Al Capone planeó detalladamente la famosa Masacre del Día de San Valentín, el 14 de febrero de 1929, que marcó un antes y un después en la historia de la mafia y el crimen organizado de Estados Unidos.

