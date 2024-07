Luna llena de julio: ¿Cuándo es la próxima luna llena de este mes?

Las fases lunares nos brindan una oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva en nuestras vidas, cada una con sus características que, una vez las conozcamos con cierta profundidad, podemos utilizar para conectar con nosotros mismos, alinear nuestra energía y camino de vida.

¿Cuándo hay luna llena en julio?

Este domingo 21 de julio comienza la luna llena, la fase más energética y brillante de la luna, un momento especial para conectar con la espiritualidad, hacer meditación o caminatas nocturnas.

¿Por qué se llama luna del ciervo?

La luna del ciervo, el nombre tradicional de la luna llena de julio, proviene de las tribus nativas americanas, pueblos que tenían una fuerte conexión con la naturaleza, pues apreciaban cada cambio que se presentaba.

La algonquina es una de las tribus nativas quienes vinculan este plenilunio a la planificación de actividades de caza y agricultura, un momento crucial en el ciclo de vida de los siervos, indispensables para la alimentación y conservación de estas costumbres culturales.

La luna llena de este mes de julio podría ayudarte a mejorar las energías en tu vida. Fotografía por: Tomada de redes

¿Qué significado tiene la luna llena de julio?

Desde el 21 de julio comienza el momento indicado para revisar si hemos alcanzado las metas y propósitos que nos trazamos a inicio del mes. Puedes preguntarte ¿Qué he cultivado en mi vida y en mí desde la luna nueva? ¿Qué me impide lograr mis objetivos y cómo puedo superarlo? ¿Qué aprendizajes he tenido? ¿Qué dice mi intuición y demás sentidos para comenzar esta nueva fase lunar y de vida?

Luego de esta introspección podemos trazarnos nuevos objetivos, comenzar de cero, concentrarnos en lo que queremos borrar para dar paso a nuevas oportunidades, sacar la creatividad, compromiso y disciplina a flote.

¿Cómo ver la luna llena de julio en Colombia?

Es la fase más sugerida para apreciar la luna por su claridad y brillo, para esto puedes buscar un lugar que esté despejado, con la menor contaminación lumínica posible, sentarte y dedicarle al menos cinco minutos para contemplar su magia y conectar con su luz.