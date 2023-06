¿Cómo saber quién te hizo mal de ojo?

El mal de ojo es un tipo de maldición que, como su nombre lo indica, “se transmite a través de la mirada maliciosa y envidiosa de las personas”, explica el experto astrólogo José Castillo. Mucho se ha hablado en la historia sobre el mal de ojo, y aunque muchos no creen en estas supersticiones, otros consideran que más vale ser precavidos.

A veces tenemos algún sospechoso pero otras veces nos cuesta más saber quiénes nos tienen envidia, para esto, existen algunos rituales que pueden ayudarte a descubrirlo.

Síntomas que podrían decir que tienes mal de ojo: vas al médico y todo parece estar bien

Si la verdad es que no sabes si esto puede estar ocurriéndote, tampoco sabes si crees mucho en estas cosas o no, más vale revisar si tal vez estás sufriendo de algunos de estos síntomas que te pueden definir si esto efectivamente está ocurriendo o no en tu vida: tienes sensación de ansiedad o de que algo está mal, malestares como náuseas o alteraciones del aparato digestivo, problemas para dormir o pesadillas recurrentes, dolores de cabeza y pérdida de energía, y cuando vas al médico todo parece estar bien.

Si alguno de los malestares anteriores es imposible de explicar, lo más probable es que tengas mal de ojo.

¿Por qué es difícil saber qué persona te echó mal de ojo?

Según Castillo, es difícil porque además, el mal de ojo es un tipo de mala energía enviada a ti, muchas veces, de manera involuntaria. A veces, quienes te transmiten esta mala onda ni siquiera saben que lo están haciendo, solo que sus celos, envidia, rabia u odio es tan fuerte y tu aura tan sensible que te afectan. Son personas que no tienen buenas intenciones, y que como explica Castillo, “desean lo que tú tienes, secretamente quieren que te vaya mal y se alegran de tus desgracias”.

Ritual para saber quién te echó el mal de ojo

Este ritual es recomendado por Castillo y por expertos de WeMystic.com y aunque es muy sencillo, verás que es efectivo también.

Necesitarás:

Dos velas

Un espejo

Un recipiente con agua

Ropa blanca

Antes de empezar: Recuerda vestirte con ropa blanca y pedir la protección de Dios o del universo, en quien tengas fe, para realizar este ritual. Pues, según Castillo, los espejos son portales a otros mundos.

1. Apaga las luces y prende las dos velas con un fósforo. Colócalas frente a un espejo y luego pon enfrente de ti el recipiente con agua;

2. Siéntate frente al espejo sin cruzar las piernas y apoyando las manos en las rodillas con las palmas viendo hacia arriba.

3. Inhala y exhala lentamente, pide en voz alta que toda la energía negativa que haya en ti se transmute a positiva, que se transforme y di en voz alta: “Yo superior muéstrame quién es la persona que me está haciendo daño”.

Cierra los ojos y concéntrate en tu frente, donde se ubica el tercer ojo, y después de unos minutos verás los rasgos de la persona que te está perjudicando.

4. Al finalizar imagínate que estás siendo protegida por un circulo de luz blanca y dorada y que cierras todas las puertas y solo te rodean cosas positivas. Agradece y afirma: “Gracias porque estoy protegido. Hecho está.”

