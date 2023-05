Marte en Leo: qué hacer y qué no hacer para atraer el amor y suerte en el trabajo

Marte, el planeta que gobierna la pasión, acción y la guerra ha empezado un tránsito por el signo de Leo, un signo fijo de fuego que está gobernado por el Sol y representa el rey del zodíaco y de la selva.

Leo es un signo de fuego simbolizado por el león, que en mitología se asocia con la lealtad.

“El signo del león gobierna la Quinta Casa de la pasión y la creatividad por lo que podremos encontrar inspiración no solo en el área del amor, sino en todo lo que nos apasione”, explica el astrólogo José Castillo. Este tiempo ideal para dejarse llevar por el amor y por

Dejarse llevar por esta energía las cosas fluirán bien en el amor en las áreas de tu trabajo donde sientas pasión.

¿Qué sí debes hacer durante Marte en Leo?

El tránsito de Marte en Leo tendrá estará vigente hasta el próximo 10 de julio, y en todo este tiempo tendremos la oportunidad de dejarnos entusiasmar, y enamorar de las cosas, de ponerle corazón a todo lo que hacemos. Este signo de fuego nos da fuerza y nos invita a hacer que lo que queremos que pase suceda. Según Astrology Answers, estos tips son claves para aprovechar el tiempo de Marte en Leo.

Sé más cariñoso y dulce

Marte en Leo estimula los impulsos amorosos, y podemos enamorar más a los demás si utilizamos esta influencia a nuestro favor. Hay que ser valiente, como el corazón de león, para acercarte a la persona que te gusta y dile palabras suaves y dulces.

Comunica lo que sientes

Todo se trata de sinceridad y pasión. Marte en Leo tiene todo que ver con la claridad y con ir por lo que queremos, y nada con secretos, miedo o inseguridades. Si tienes una idea en el trabajo, carrera o un proyecto personal, es hora de impulsarlo.

¿Qué no debes hacer durante Marte en Leo?

Ser demasiado tímido

Gobernado por el Sol, Leo es un signo que quiere ser visto, se enorgullece de ser como es y con la energía de Marte enciende más esta pasión. Ahora no es el momento de ser tímidos, sino todo lo contrario, es decir, mostrar valentía y de lo que somos capaces.

Acosar a quien te interesa

La energía de Marte en Leo nos puede impulsar a revelar que tenemos sentimientos por alguien especial, pero también hay que tener cuidado de no exaltar demasiado las emociones y dejar fluir sin forzar. Si te dan un no, es importante no insistir. Siempre existirá alguien que quiera lo que tú quieres también.

Ser posesivo y celoso

En sombra, el león puede ser celoso y posesivo, además de excesivamente territorial. Esto de querer que todo gire en torno a ti puede verse potenciado, hay que tener mucho cuidado para no arruinar relaciones que pueden tener buenos desenlaces.

