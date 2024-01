Mauricio Puerta: “Todos tenemos un libreto, la iglesia nos lo ocultó”

Mientras existan el inconmensurable archivo de Cromos y los libros, Mauricio Puerta será inmortal. Gabriel García Márquez lo universalizó en Noticia de un secuestro, una obra maestra del periodismo literario. “Tal vez la única persona convencida por aquellos días de que las cosas estaban a punto de llegar a término fue el astrólogo colombiano Mauricio Puerta, observador atento de la vida nacional por medio de las estrellas que había llegado a conclusiones sorprendentes sobre la carta astral de Pablo Escobar”, escribió el autor de Cien años de soledad.

¿Cuáles son los datos que se necesitan para la carta astral? Mauricio lo ha explicado desde hace décadas y Gabo lo dejó registrado en su libro a través de Escobar: “Había nacido en Medellín el 1° de diciembre de 1949 a las 11:50 a.m. Por consiguiente, era un Sagitario con ascendente Piscis, y con la peor de las conjunciones: Marte junto con Saturno en Virgo. Sus tendencias eran: autoritarismo, crueldad, despotismo, ambición insaciable, rebeldía, turbulencia, insubordinación, anarquía, indisciplina y ataques a la autoridad. Y un desenlace terminante: muerte súbita”.

El nobel de literatura se entrevistó con el astrólogo para incluirlo en su extenso reportaje. Así supo que el narcotraficante “desde el 30 de marzo de 1991 tenía a Saturno en cinco grados para los tres años siguientes, y solo le quedaban tres alternativas para definir su destino: el hospital, el cementerio o la cárcel”. El resto es historia: poco antes de su muerte, el 2 de diciembre de 1993, Escobar trató de reunirse con Mauricio en Medellín, pero no fue posible.

Relatos como el anterior abundan y pareciera que el astrólogo los tuviera todos frescos en su memoria prodigiosa que le permite hablar con soltura de los astros, de las mitologías maya, griega y asiática y, por supuesto, de la historia de Colombia. Cuando menciona al destino como concepto es tajante y no deja lugar a la duda. Tantos ha leído en su despacho, que siempre comparte esta reflexión: “Hay un libreto interno, vivimos en contra de él y a veces me preguntan si el destino lo podemos cambiar. La pregunta que les devuelvo es ‘si no conoce su destino, ¿cómo va a hacer para cambiarlo?’”.

“Todos tenemos un libreto, la Iglesia nos ocultó eso porque no le conviene que nos conectemos a este. Nos hizo creer que necesitamos a un intermediario”: Mauricio Puerta. Fotografía por: Leonardo Sánchez

Mucho no ha cambiado en su vida desde que su nombre se popularizó en la prensa hace más de 30 años. Aferrado a la lectura y escritura de textos, a sus 74 años sigue leyendo cartas astrales, vive entre Bogotá y Tierradentro, y se ha adaptado a los nuevos formatos digitales para socializar la astrología.

Después de una expedición arqueológica a principios del setenta se quedó a vivir en el Cauca. En esta zona, Puerta creó una fundación que ha ayudado a la comunidad durante décadas.