Mhoni Vidente: qué dijo la astróloga sobre los temblores en Colombia

Mhoni Vidente es conocida por sus predicciones sobre eventos políticos y sociales. También ha dado desenlaces de celebridades internacionales, como la muerte de Michael Jackson y la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt.

La oriunda de Cuba ha sido criticada por sus predicciones, pero ella afirma que son basadas en su don de “poder ver más allá”. Así como tiene haters, sus seguidores siguen al pie de la letra sus sugerencias y hasta la defienden en foros virtuales.

Fiel a su costumbre, posterior al temblor que sacudió a Colombia el jueves 17 de agosto, la experta lanzó una alerta a través de su TikTok. ¿Qué manifestó?

Mhoni Vidente: lo que dijo sobre Colombia

La astróloga que llegó hace más de dos décadas a México es una cara conocida en varios programas de televisión. Para los que no saben de ella, desde muy joven mostró interés por la astrología y la videncia. A los 14 años comenzó a ofrecer consultas a sus amigos y familiares en La Habana.

Poco a poco y con el auge de las redes sociales, Mhoni Vidente trascendió y hoy es una de las voces más reconocidas en Latinoamérica. Por eso habla con tanta propiedad sobre Colombia, Argentina, Ecuador, Perú y Estados Unidos.

“También había comentado que cuando tiembla así tan fuerte, es que vienen cambios radicales, vienen cambios muy fuertes para el país de Colombia en todos los sentidos, en cuestiones de progreso, políticas y sociales”, dijo sobre el evento sísmico en Colombia.

La astróloga comentó que “van a seguir los sismos, va a temblar también aquí en la ciudad de México, va a seguir temblando en Colombia, Ecuador y Perú”.

Finalmente, la protagonista de esta nota les recomendó a sus seguidores que se encomienden al Arcángel Miguel para que los proteja: “Hoy me decido a ser más fuerte y lograré con mi empeño lo que tanto deseo. Hoy no dejaré que ninguna persona trastorne mi Espíritu con sus envidia y malos comentarios. Hoy invocare al Arcángel Miguel para que luche junto conmigo para derrotar a los demonios que me rodean”.

