Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: algunos tendrán suerte, otros traiciones

Su nombre real es Mhoni Montes, pero todos la conocemos como Mhoni Vidente. La cubana, que nació el 16 de marzo de 1975 (48 años), es la sucesora de Walter Mercado a nivel latinoamericano.

Sus predicciones rugen en la región, cada que lanza un pronóstico los medios de comunicación corren a replicarlo. Y ni hablar de su lectura de cartas semanal. Hoy el turno es para los signos Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Sagitario: abraza el brillo que te envuelve por estos días

La carta La Estrella nos susurra que estás brillando mucho ultimamente. Hay que reconocerlo: estás en el mejor momento de crecer, de expandir todo lo bueno que te está pasando. No te miento: habrá éxito en todo lo que haces. Trata de poder un negocio, que te funcionará pronto. Corta las amistades que no te hacen bien. Empieza a valorar la persona que eres. Ten más valor, y toma decisiones.

Capricornio: si recursos estás buscando, estos llegarán

Define qué quieres para tu vida, hacia donde vas. Será una semana de gastos y muchos retos. Tendrás nuevas ilusiones, las cuales te harán muy feliz. Llegará un poder divino, que te hará sentir una alegría inusitada. Llegará el dinero que estabas esperando. Ojo con las traiciones amorosas, de socios y de alguien cercano a ti. Las cartas nos dicen que no te detengas, pues son momentos de madurar en varios sentidos.

Más información en Cromos “No es un momento romántico”, Margarita Rosa recuerda su boda con Carlos Vives Margarita Rosa de Francisco ha estado más mencionada de lo normal en los últimos días, esto se debe a que regresó a su país natal con un propósito muy especial, promocionar su nuevo libro, titulado ‘Margarita Va Sola’, en el cual hace una recopilación de diversos textos personales, anécdotas, historias de vida, entre otras cosas Leer más Margarita Rosa de Francisco habló en una reciente entrevista sobre cómo fue su boda con Carlos Vives. También aprovechó para declararle su amor eterno. Uso diario de tecnología en niños, ¿dañino para su desarrollo? Vivimos en una sociedad que consume información todo el tiempo, a veces en exceso. Incluso, las noticias falsas están a la orden del día y cada vez parecen ser más convincentes. Sin embargo, no debemos olvidar que la tecnología está ahí y somos nosotros quienes debemos controlarla y usarla para nuestro beneficio. Leer más Aunque el avance de la tecnología nos ofrece muchos beneficios y facilita nuestras tareas, ¿también es positiva para nuestros niños?

Acuario: recibirás una buena noticia

El Ermitaño (la carta) nos dice que encontrarás la luz al final del túnel, ya no le des tantas oportunidades a sentirte mal. Soluciona todos tus problemas. Trata de no cargar con energías negativas. Será una semana de mucho trabajo, ventas y de sentir mejor. Se vale pedir ayuda, por eso cultiva tu espiritualidad. Una propuesta nueva te llegará, pues verán el potencial que te caracteriza. Una mujer portadora de buenas noticias se acercará a ti. No te sientas mal por no resolver las cosas.

Piscis: nunca reniegues del optimismo

La Rueda de la fortuna nos dice que es tu momento para crecer y para pensar en ti. Sé un poco más egoísta y haz lo que quieras sin pensar en los demás. Habrán reuniones en esta semana de mucho trabajo. Por favor, cambia el espejo viejo por uno nuevo, esto te permitirá conocer lo que necesitas. Llega la posibilidad de volver a estudiar. Trata de ser más optimista. Procura quitarle el drama a tu vida. Estarás firmando contratos nuevos.