Mhoni Vidente y un enero telúrico de 2024: lo que se viene para los signos

Mhoni Vidente ha acertado en varias de sus predicciones, lo que ha contribuido significativamente a su fama en Latinoamérica. Entre sus aciertos más notables se encuentran la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016; el terremoto de magnitud 7.1 que azotó a México el 19 de septiembre de 2017; y La pandemia de COVID-19.

Desde 2005 está radicada en México. Su popularidad creció rápidamente y comenzó a aparecer en programas de televisión y radio de ese país. A continuación, te compartimos su lectura del horóscopo.

Aries

Busque el equilibrio en su relación. Si con su pareja la situación está mal, su unión presentará conflictos. Hable con ella y analice si realmente está cumpliendo con su parte de las responsabilidades.

Tauro

Acepte las aventuras que la vida le da. Hoy es un gran día para salir del camino establecido y atreverse a explorar. Piérdase en sus sensaciones y deje atrás la rigidez que lo caracteriza.

Géminis

No se aísle ante los problemas. Vivir enclaustrado no hará que la situación mejores, deje que la vida tome su curso y que el azar revuelva las cosas. No caiga ante el miedo y los celos, disfrute del amor con sus personas de confianza.

Cáncer

Que la melancolía no empañe su día. Un sentimiento decaído se ha apoderado de usted por la idea de que no puede darle a su pareja todo lo que desea. No sufra por lo que no ha sucedido, mantenga la perseverancia y alcanzará esos objetivos.

Leo

Deje de pelear con su pareja. Si la otra persona ha tenido un avance profesional y eso está causando conflictos, tómese un momento para analizar la situación y disminuya la violencia. Establezca metas comunes que fortalezcan el vínculo.

Virgo

Escuche a su pareja. Ha estado tan abrumado por las responsabilidades del trabajo y de la vida diaria que no ha puesto atención a lo que sucede en su relación. Si la persona que ama le está hablando, atienda a sus palabras.

Libra

Entréguese realmente al amor. No viva su relación como si fuera algo impuesto. Si usted realmente quiere estar con esa persona, demuéstreselo y deje de actuar de forma orgullosa, solo dejándose querer, sin dar nada a cambio.

Escorpio

Preste atención al mensaje que están dando las situaciones. Lleva tiempo mostrándose un tanto apático y su pareja está interpretando esto como falta de amor. Si no quiere que su relación sufra, vuelva a expresar sus emociones.

Sagitario

El expresar sus sentimientos e ideas con firmeza no debe sonar como órdenes y regaños. Encuentre el tono correcto para hablar con su pareja y deje de imponer su punto de vista solo por hablar más fuerte. Cuide el tono de sus palabras.

Horóscopo - Sagitario Fotografía por: Gretty imagenes

Capricornio

En su relación debe hacerse responsable de lo que le corresponde. La idea de estar en pareja es tener alguien con quien compartir las cargas de la vida. Sea honesto sobre qué tanto se está recargando en su pareja y comience a equilibrar las cargas.

Acuario

Si bien su pareja sabe que cuenta con su apoyo cuando las cosas se ponen difíciles, ya comienza a resentir su ausencia durante los momentos buenos. Dese tiempo para disfrutar de la experiencia completa. Hágase presente.

Piscis

Muéstrese sin máscaras ante su pareja. Su relación debe ser ese espacio en el que puede ser totalmente honesto y sincero, sin necesidad de fingir. Abra la conversación y alimente la confianza, esto fortalecerá sus lazos.