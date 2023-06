Plutón entra a Capricornio en su tránsito retrógrado: ¿cómo te afectará?

Hoy domingo 11 de junio hay un tránsito planetario que es uno de los eventos astrológicos más importantes del mes. Plutón sale de Acuario y regresa a Capricornio y sigue retrógrado, y ahora adopta la energía de la cabra.

Cuando hablamos de retrogradación, nos referimos a una impresión visual que no ocurre como tal, pero que desde la Tierra se ve como un retroceso. “Significa el movimiento hacia atrás de un planeta en el cielo. Los astros no cambian su órbita, pero por nuestra perspectiva en la Tierra de la bóveda celeste, parece que algunas veces los planetas pausan su órbita o incluso se mueven hacia atrás. Esto es lo que ocurre con Plutón actualmente”, explica el astrólogo José Castillo.

Plutón es el planeta de la transformación y de la muerte

Plutón es el planeta que gobierna la muerte, la transformación y el inframundo en su sentido más amplio, quiere decir que es el planeta que cuando está más activo puede dar pie a fuertes cambios en nuestras vidas. Es también el regente de Escorpio, por lo que este signo también está asociado a esas noches oscuras del alma que vivimos antes de un profundo renacimiento.

“Nos obliga a transformarnos y no hay forma de luchar contra el cambio. Por eso su retrógrado suele ser uno de los más importantes porque nos empuja a enfrentarnos a nuestros miedos más profundos”, explica José Castillo.

¿Qué pasa ahora que Plutón regresó a Capricornio?

Pasó de un planeta de aire a tierra, un signo práctico y disciplinado que nos hace revisar nuestras carreras, metas y ambiciones. La retrogradación siempre nos invita a revisar, replantear, volver a observar.

“Plutón ingresó a Capricornio en 2008 y ahí permaneció 15 años luego de que pasó a Acuario el 23 de marzo del presente año. Este planeta, al ser el más lejano del Sistema Solar, es el que más tarda en los signos y su retrógrado no es la excepción. Como no ha completado su viaje por Capricornio significa que aún nos quedan por ver grandes transformaciones, es decir, aún no hemos completado un ciclo. Nos ayudará a conectarnos con las cosas de las que no éramos conscientes todavía y nos dará una idea hacia dónde queremos avanzar o encaminarnos el siguiente año, principalmente, en el sector profesional”, explica el astrólogo.

¿Hasta cuándo veremos a Plutón retrógrado en Capricornio?

El proceso de transformación que comenzó en 2008 verá su fin este 2023, su último tramo es el más fuerte, el que inicia hoy domingo 11 de junio, será directo el 11 de octubre. Luego permanecerá en Capricornio hasta noviembre de 2024, dicen astrólogos de Astrology Answers.