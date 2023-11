Qué cosas debes eliminar de tu casa antes del 2024, según el Feng Shui

El nuevo año trae una nueva oportunidad invaluable para renovar la energía en nuestros hogares. Según los principios del Feng Shui, la limpieza de invierno no solo implica quitar el polvo y deshacerse del desorden, sino también despejar nuestra vida de elementos que pueden bloquear el flujo de energía positiva.

Antes de dar la bienvenida al 2024, es el momento perfecto para identificar y eliminar aquello que podría estar obstaculizando la armonía en nuestros espacios. Aquí hay algunas recomendaciones de Feng Shui para hacer una limpieza eficaz:

Elimina lo viejo para darle espacio a lo nuevo

El desapego es fundamental en el Feng Shui. Deshazte de objetos rotos, dañados o sin uso. No solo ocupan espacio físico, sino que también pueden bloquear la fluidez de la energía chi. Esto incluye muebles, ropa, electrodomésticos y artículos decorativos que ya no sirven. Donar o reciclar estos objetos no solo despeja tu hogar, sino que también te libera a nivel mental y emocional para dar la bienvenida a nuevas oportunidades.

Revisa y organiza

En el invierno, nuestras casas tienden a acumular más cosas de las que necesitamos. Examina armarios, cajones y espacios de almacenamiento. Identifica los elementos que no has usado en el último año y considera si realmente los necesitas. Organiza tus pertenencias de manera que fluya la energía por todo tu hogar. Mantén los espacios despejados y evita el desorden, especialmente en áreas como la entrada principal y la cocina, donde la energía entra y se distribuye por toda la casa.

Elimina la energía estancada

El Feng Shui considera que la energía estancada puede tener un impacto negativo en nuestra vida. Antes del 2024, es el momento ideal para limpiar la energía de tu hogar. Abre las ventanas para dejar entrar aire fresco, enciende inciensos o utiliza sahumerios de hierbas como el sándalo o el palo santo para purificar el ambiente. También puedes utilizar métodos como la limpieza con sal o colocar cristales en puntos estratégicos de tu hogar para ayudar a movilizar la energía estancada.

Ajusta tu espacio

Revisa la disposición de los muebles en tu hogar. El Feng Shui considera que la disposición de los objetos influye en la energía que fluye por la casa. Asegúrate de que los muebles no bloqueen pasillos ni puertas, permitiendo así un flujo armonioso de la energía chi. Además, considera la incorporación de plantas, elementos naturales y colores que promuevan la calma y la vitalidad en tu hogar.

