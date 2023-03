Sagitario a Piscis: Horóscopo de 2023 por Daniel Daza

Un buen año le espera a los 12 signos del zodiaco. Lee atentamente las recomendaciones del astrólogo Daniel Daza, quien se refiere a los tres temas que más le interesan al lector: la salud, el amor y el trabajo. El año nuevo arrancó, pero las expectativas siguen sobre la mesa.

Te puede interesar: Horóscopo hoy 6 de marzo: ¿Qué deparan los astros para los signos este lunes?

En un mundo enfermo de guerra y de inflación es fácil caer en el pesimismo. Silban los vientos de recesión global, y desde 2022 la población está advertida frente al incremento de los precios y el valor de ahorrar. Sobre el porvenir financiero y emocional escribió el ibaguereño Daniel Daza. Alista lápiz y papel para que tengas presentes los aspectos en los que te vas a desenvolver con inteligencia y para que resaltes aquellos en los que debes tener cuidado. Cada signo tiene sus más y sus menos, todos experimentarán un nivel de riesgo y también se encontrarán con un gran potencial de crecimiento. Como bonus extra, el astrólogo compartirá los mejores meses para cada casa. Tenlos presentes para invertir y realizar cambios significativos.

SAGITARIO

Será un año marcado por logros a nivel profesional y laboral con gran satisfacción, reconocimiento e ingresos esperados. Llegarán nuevas maneras de obtener ganancias y encontrarán su norte en el plano financiero, que será importante manejar con moderación para no caer en excesos. Fortalecerán su vida social permitiendo disfrutar de buena compañía y, sobre todo, su buena vibra los tornará más positivos y alegres con mayor confianza en sí mismos. No presentarán alteraciones en su salud, ya que aprovecharán su buena energía para cuidar la parte física, mejorarán los buenos hábitos y las rutinas de autocuidado teniendo presente que deben manejar su ansiedad a la hora de alimentarse. En temas afectivos, si están solteros, nuevas personas les interesarán, sin dejarse llevar por sus impulsos ni tantas expectativas. Si están en pareja podrán regresar amores del pasado que los obligarán a afianzar lo que ya tienen. Mejores meses del año: primer y último trimestres del año.

CAPRICORNIO

Será importante poner a prueba los cambios en su personalidad, en el trabajo de su “yo”, para superar el pesimismo. A pesar de la estructura que tienen, deberán organizar sus ideas para tener estabilidad laboral y profesional. Querrán emprender proyectos que solo estaban en sus mentes, pero que ahora aterrizan gracias a la inusitada confianza en sí mismos. En la salud, deberán evitar el agotamiento físico por exceso de trabajo, sedentarismo y malos hábitos en la alimentación, tema al que no le han dado mucho valor, y que este año ya no podrán seguir evadiendo para evitar consecuencias graves en su salud. Llegarán nuevas oportunidades laborales que ayudarán a que su situación financiera empiece a ver luces ante tanto bloqueo que han experimentado. En pareja, los conflictos estarán presentes y será necesario manejar su extrema rigidez para encontrar la armonía que necesitan. Mejores meses del año: enero, febrero, marzo, agosto, septiembre, octubre y diciembre.

ACUARIO

Buen año para los Acuario, en el que los proyectos, alcance de metas y éxitos serán los protagonistas de su historia. Afianzarán su libertad e independencia desde el inicio del 2023. La energía involucrada deberá tener un límite si no cuida su salud con actividad física. Manejar la ansiedad será un gran reto para que su productividad no se vea interrumpida por afectaciones de salud. Su dinamismo y energía productiva contagiarán a muchas personas en los entornos social y laboral. En temas de pareja y de relacionamiento interpersonal será relevante desarrollar el autocontrol y evaluar la manera de comunicarse y de establecer mejores vínculos para no ocasionar rupturas que puedan ser definitivas. Si están en pareja, ya hace tiempo, saben que es necesario finalizar una relación que tiene el tiempo contado. Si están en búsqueda del amor, habrá expectativas con la llegada de una nueva persona. Manejen la calma, sin apuros. Mejores meses del año: enero, junio, julio y agosto.

PISCIS

Año muy productivo en temas laborales y de proyectos que se ven materializados en aumento de finanzas, proyectándose hacia las inversiones y compra de bienes que llevarán a cabo gracias a su esfuerzo, autoexigencia y disciplina en el trabajo. Pero lo anterior les podrá pasar factura en temas de salud, porque pueden somatizar todo el estrés. Se presentarán aspectos positivos a nivel profesional, laboral y alcance de metas, por eso terminarán exhaustos y esto les exigirá descanso y mayor disfrute del proceso. Deberán aprender a poner límites en su trabajo y dejar de cargarse con asuntos de los demás. En el amor, los Piscis llevan tiempo desanimados por sus relaciones de pareja que no han sido prósperas. No obstante, la vida social tendrá un giro al compartir con nuevos grupos y personas, con quienes disfrutarán la vida y tendrán opciones de conocer a alguien que les interese en actividades sociales. Si están en pareja, tomarán decisiones a favor. Mejores meses del año: febrero, marzo, junio, agosto y de septiembre a diciembre.

Te puede interesar: Papa Francisco, James Rodríguez y Colombia ¿Cómo será su 2023 según la astrología?