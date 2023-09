Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis: un final de año movido, de metamorfosis

El 2023 llegó a su recta final. A pocos días para que el noveno mes del año sea periódico de ayer, te traemos la interpretación de los astros que habitualmente hace Daniel Daza Astrólogo en Cromos. Descubre cómo cerrarás la última semana de septiembre. Por supuesto, a unos signos les irá mejor que a otros.

Recuerda que somos dueños de nuestras acciones y, por más que no haya vientos favorables, podemos hacer hasta lo imposible por revertir la situación.

Sagitario: lo trascendental será en octubre

Cierra ciclos relacionados con contratos, acuerdos o vinculaciones que ya no van más porque no te benefician. Las decisiones a nivel profesional deberás tomarlas en el mes de octubre. No te apresures, empieza a reunir la información necesaria para tener claridad acerca de lo que en realidad te permitirá alcanzar tus objetivos.

Capricornio: ¿tiempo de irse?

Período de confrontación que te indica hacer transformaciones profundas al encontrarte con tu propia sombra. Aproximadamente a la mitad de esta etapa podrán presentarse oportunidades para conectarte con el extranjero a nivel profesional, laboral o en temas de actualización en conocimientos superiores.

Acuario: ¿y si el problema no son los otros?

Revisa la manera como te has venido vinculando, identifica qué tipo de patro nes son repetitivos, cómo te desempeñas como pareja, pero, asimismo, qué tipo de personas atraes a tu vida, tal vez como un espejo de ti mismo o de algo que no quieres asumir. Evalúa la forma como expresas tus emociones y reconoce los temores.

Piscis: nace una nueva persona

La presencia de Venus retrógrado en el signo de Leo te cuestionará y aterrizará para que visualices cuáles son tus necesidades y prioridades en temas laborales como en tu salud. Vivirás momentos de cambio y renovación de temas que traías contigo a través de tu historia personal, logrando recuperarte de traumas del pasado.