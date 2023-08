Sagitario, Capricornio, Acuario: ¿Y si el problema son ustedes, no los demás?

La influencia de la Luna llena en Acuario trajo principalmente para los Leo un cambio importante en su ámbito laboral y sentimental. ¿Cómo les irá en la primera semana de septiembre?

Descubrelo en la lectura del astrólogo Daniel Daza, reconocido por anticipar el triunfo en la presidenciales de Gustavo Petro y el fallecimiento de Vicente Fernández.

Sagitario: todo se resolverá en octubre

Cierra ciclos relacionados con contratos, acuerdos o vinculaciones que ya no van más porque no te benefician. Las decisiones a nivel profesional deberás tomarlas en el mes de octubre. No te apresures, empieza a reunir la información necesaria para tener claridad acerca de lo que en realidad te permitirá alcanzar tus objetivos.

Capricornio: haz realidad el sueño de estudiar afuera

Período de confrontación que te indica hacer transformaciones profundas al encontrarte con tu propia sombra. Aproximadamente a la mitad de esta etapa podrán presentarse oportunidades para conectarte con el extranjero a nivel profesional, laboral o en temas de actualización en conocimientos superiores.

Acuario: ¿Y si e problema son ustedes y no los demás?

Revisa la manera como te has venido vinculando, identifica qué tipo de patrones son repetitivos, cómo te desempeñas como pareja, pero, asimismo, qué tipo de personas atraes a tu vida, tal vez como un espejo de ti mismo o de algo que no quieres asumir. Evalúa la forma como expresas tus emociones y reconoce los temores.

Piscis: las heridas se cierran

La presencia de Venus retrógrado en el signo de Leo te cuestionará y aterrizará para que visualices cuáles son tus necesidades y prioridades en temas laborales como en tu salud. Vivirás momentos de cambio y renovación de temas que traías contigo a través de tu historia personal, logrando recuperarte de traumas del pasado.

Autor de la columna: Daniel Daza Astrólogo.