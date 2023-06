Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: no sean infieles, les dice Mhoni Vidente

Termina la segunda semana de junio de 2023 con Mhoni Vidente, la astróloga cubana que se convirtió en referente latinoamericana.

Su horóscopo semanal es infantable para sus seguidores. Aquí te lo compartimos para que cierres de la mejor manera la primera quincena de junio.

Sagitario: Se vienen cambios positivos

Números mágicos: 2 y 8. Colores: Naranja y verde. La carta de El Sol significa que seguirás brillando y reafirma tu carisma. Se te dará muy fácil poner un negocio. No salgas con tantas personas al mismo tiempo, no juegues con fuego. Busca una persona que sea compatible con tu pensar. Son tiempos de madurar y crecer, no son para simplemente divertirse. Sé más inteligente al momento de buscar a tus amigos.

Capricornio: Te llegará un dinero extra

La carta de El Emperador nos indica que es una semana de sentirse grande, de tener logros, de reacomodar los sentimientos. Busca la oportunidad de crecer en cuestiones laborales. Tendrás dos golpes de suerte. Trata de ser más consciente al momento de actuar. Evita la confrontación y abraza la confianza en ti. Tu estabilidad en cuestiones amorosas estará mejor que nunca. Números mágicos: 16 Y 19. Colores: Blanco y rojo.

Acuario: ojo con revivir melodramas del pasado

Números mágicos: 12 y 14. Colores: Amarillo y rojo. El Mago nos dice que pidas, pues se te dará. Será una semana de éxito y triunfos. Duerme más, necesitas descansar. En el amor aparecerá una persona del pasado. Que perdones no significa que regreses con ella. Tendrás un poder extra para convencer a tu entorno. Cuídate de problemas de salud, no te expongas.

Piscis: aprovecha tu buena racha

Números mágicos: 3 y 15. Colores: Azul y rojo. Se viene un crecimiento laboral y económico. Será una semana de muchos logros. Es momento de alivianar las cargas y de no enojarse. Uno llega más lejos con voluntad que con inteligencia. Se vale ser individualista para crecer. Estarás más cerca de las personas que quieres. Te impulsarás en el trabajo.