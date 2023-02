Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis: confíen en ustedes y descarten milagros

Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis tendrán varios desafíos este 2023. Ya no es excusa decir que el año apenas está prendiendo motores. Hay que actuar con prontitud para que los meses venideros sean memorables. Recuerda que cambiar depende de cada uno.

Sagitario

Se viene una segunda mitad de mes positiva, que servirá de prólogo para un marzo abundante de reformas. Ten presente los siguientes términos: ánimo, mutación, progreso y ascenso. Al final del trayecto te encontrarás con resultados inesperados y hasta sorpresivos.

Sí, cumplirás el objetivo, los resultados te sonreirán. Pero no te confíes, así como creces mantente humilde. La felicidad debe disfrutarse a plenitud y sin soberbia, que sea solo tuya, no la luzcas. En esa misma idea, no exageres en gastos, gasta lo necesario y aprovecha para cristalizar negocios o firmar nuevos contratos.

Enfócate en una sola cosa durante febrero, el mes más corto del año. Aprende a tomar decisiones, verás que tuya es la cosecha que en su momento supiste sembrar.

Capricornio

Haz deporte, renuévate, ve al trabajo en bicicleta, descomprime la ansiedad que te está carcomiendo. La impaciencia y la falta de salidas atiza tu pesimismo, por eso levanta el ánimo, no te dejes vencer por el agotamiento emocional. Si es necesario, busca ayuda profesional.

Cuando sanes verás que puedes ser una persona resuelta. No te culpes por tu sensibilidad. Despójate de la idea de la perfección y abraza tu humanidad con sus virtudes y defectos. No seas intransigente ni obstinado frente a un cambio que necesitas para poder volar.

No se trata de tapar el sol con un dedo, sí de detectar el problema que te quita la tranquilidad. Retoma el estudio, refúgiate en un arte y aprecia la complejidad de la vida.

Acuario

El 2023 es el año en que pondrás en práctica los aprendizajes. En 2022 sufriste mucho, pero las heridas están sanadas. Por eso no es exagerado hablar de progreso y de plenitud. Es momento para que saques el espejo retrovisor y recuerdes los días en que pensabas que no ibas a salir del hueco. Hazlo para que siempre sepas que siempre habrá soluciones y para que saques pecho por tu capacidad de resiliencia.

Pedías fluidez y ahora la estás teniendo. La vida da revancha sin lastimar a nadie. En esta plenitud aprovecha para afrontar lo pendiente y para afianzar lo que ya funciona. Eso sí, ojo con las envidias, ponles un muro y mantente lejos de los criticones.

Piscis

Foco, centro y adiós a la periferia. Si logras fijar tu atención en una sola cosa, serás más productivo. Ser multitareas está sobrevalorado, siempre será mejor tener la vista sobre una sola cosa y no sobre muchas. De hacerlo comprobarás rápidamente de los avances. Es hora de renunciar a las actitudes clásicas y de darle la bienvenida a la productividad con un ejercicio tan sencillo como tener foco.

La obsesión de los entrenadores de fútbol es que sus jugadores terminen la jugada, por más de que esta no finalice en gol. Aplica la misma filosofía, concluye lo que iniciaste, saca conclusiones y sigue con la aventura de este 2023.