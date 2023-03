Signos zodiacales de abril: estas son las características de Aries y Tauro

Los nacidos en abril pueden ser de dos signos zodiacales, dependiendo de su fecha de nacimiento. Si su cumpleaños cae del 1 al 20 de abril pertenecen a Aries, y si cae del 20 al 31 son Tauro.

Te puede interesar: Cúspide de poder Aries-Tauro: ¿qué significa nacer entre estos dos signos?

Según la astrología, cada signo se separa por 30 grados, mientras el Sol recorre un grado por día, y así, su posición es la que determina a qué signo pertenecemos cuando nacemos. El signo solar es el que en nuestra gran mayoría conocemos, es el que representa al “yo”

El signo solar representa al “yo”, es la identidad, y según expertos, define cómo se presenta el ego. Entonces, quienes nacen en abril pueden tener dos temperamentos y energías astrológicas relativamente diferentes.

Aries y Tauro tienen similitudes pues piensan mucho en ellos mismos. Los dos tienden a ser tercos, pero los diferencia la practicidad y su elemento principal: el fuego y la tierra, respectivamente. Fotografía por: Pexels

¿Cuáles son las características de Aries?

Aries es el primer signo del zodiaco, representa inicios, iniciativa, y nacimientos. Es decir, es el niño del zodiaco, pero también el más apasionado. Es el alma más joven y por eso está lleno de vitalidad, además, es un signo de fuego, regido por Marte, el planeta de la guerra y la lucha. Por eso, es un signo muy apasionado. Lo llaman el emprendedor del zodiaco, siempre iniciando proyectos y teniendo nuevas ideas.

“Su lado más positivo es el dinamismo, motivación e inspiración; es un líder natural que alienta a las personas y a sí mismo. Trabajan rápidamente y con eficacia, es valiente, no se deja intimidar y protege con ahínco a las personas que lo rodean”, explica el astrólogo José Castillo.

Y por otro lado, asegura que “entre sus aspectos más negativos están su impulsividad, ira y actitud colérica. Cuando es incapaz de alcanzar su potencial, se ve acorralado o desesperado, no reflexiona y toma decisiones impulsivas que, a menudo, tienen malos resultados”.

Por ser el primer signo es demasiado individualista, como un niño en sus primeras etapas, olvida que existe un mundo por fuera de su ser y algunas veces no reconoce, con mucha inocencia, que no es el único que importa. Le cuesta ceder el control y no se siente cómodo en posiciones inferiores, “así que hace lo necesario por verse superior”, explica Castillo. Sin embargo, inspira a los demás y su pasión desbordada es un fuego que aunque aún no está educado o domado, puede llevar adelante lo que sea que se proponga.

¿Cuáles son las características de Tauro?

Tauro es el segundo signo del zodiaco, es decir, sigue siendo un niño en sus primeras etapas, y busca satisfacer sus placeres más cercanos e inmediatos. Su elemento es la tierra, y es fijo, por lo que no es muy bueno para los cambios y las transformaciones. No obstante, su planeta regente es el romántico Venus, y esto lo sensibiliza un poco más.

“Es un signo que valora la estabilidad, es persistente, realista y talentoso. Sus grandes pasiones es enseñar y formar, pero lo que más valora es la comodidad, los lujos y los placeres mundanos de la vida”, explica Castillo.

El lado más positivo de Tauro es su capacidad de resolver asuntos y situaciones, puede solucionar y es un buen profesor, práctico y pragmático. Castillo afirma: “Es de los signos más prácticos del Zodiaco, además, tiene una envidiable paciencia y es muy leal. Su palabra es sagrada por lo que siempre cumple las promesas”.

Sobre sus características más negativas, los expertos afirman que Tauro puede llegar a ser muy codicioso y apegado a lo material, y puede llegar a acercarse a otros por interés y comodidad. Es muy terco, el más terco del zodiaco, puede guardar resentimientos, le cuesta aceptar errores y puede ser algo egoísta. “Tarda mucho tiempo en digerir las cosas y no es de los que otorga segundas oportunidades”, explica Castillo.

Te puede interesar: Horóscopo hoy 30 de marzo: ¿Qué deparan los astros para los signos zodiacales?