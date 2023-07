Venus retrógrado 2023: 5 consejos para cuidar su efecto en tus relaciones

Venus se pone retrógrado aproximadamente cada 18 meses, y este evento puede traer desafíos para el amor y las relaciones, y en 2023 va desde este 22 de julio al 3 de septiembre, aunque posiblemente sintamos sus efectos un poco antes y después de la fecha de finalización.

Esto ocurre cuando el planeta parece moverse hacia atrás en el cielo, descubre lo que significa, cómo impacta en tu vida amorosa y valiosos consejos astrológicos para navegar con éxito este tránsito planetario

¿Qué es Venus retrógrado?

Cuando hablamos de un planeta retrógrado nos referimos a que un planeta parece viajar en sentido contrario a su órbita habitual, es un efecto óptico, y aunque no cambian de trayectoria, aquello a lo que asociamos el planeta sí parece tener algunos cambios en el día a día.

Según la astrología tradicional, hay implicaciones en nuestra vida diaria. “Como Venus es el planeta del amor y las relaciones, a medida que Venus retrocede las emociones pueden aumentar y las viejas heridas pueden resurgir. En este periodo que durará hasta el 3 de septiembre, podremos experimentar malentendidos o fallas de comunicación en asuntos de amor y en todas nuestras relaciones, por eso los problemas y conflictos estarán ahora más presentes que en otras épocas del año”, afirma el experto José Castillo.

Aunque hay desafíos en temas del corazón, siempre hay espacio para la sana transformación y podría ser un momento para tomar con cuidado y aprovechar la información que nos trae. Según astrólogos de Horoscope.com y PopSugar.com, aquí hay 5 consejos sobre para aprovechar a Venus retrógrado:

1. Prioriza el cuidado personal

Durante Venus retrógrado, el cuidado personal es vital, así que conéctate con tu cuerpo, sal al sol, a la tierra y haz actividad física como yoga, pero también meditación. Conéctate con tus emociones a través del cuerpo y no solo de la mente. Escribir un diario te puede ayudar a procesar todo lo que llevas cargando un buen tiempo, y te dará información clave sobre tus relaciones.

2. Practica la comunicación clara y sin manipulaciones

Los malentendidos serán comunes en este período. Intenta ser claro y abierto, y escuchar a otros sin suposiciones. Regálate tiempo para procesar emociones antes de responder.

3. Aborda con precaución relaciones del pasado

Venus retrógrado generalmente trae cosas del pasado, no solo exparejas, también amistades. Reflexiona sobre lo sucedido, si se acabó o se terminó la conexión, y qué aprendiste. No revivas eso que no funcionó antes, no te dejes llevar por el resurgimiento de esas conexiones pero si queda algo pendiente, abórdalo con precaución y mucho autocuidado.

4. Enfócate en tu autoestima

Afuera no habrá mucho de donde agarrarse, pues todos estarán viéndose a sí mismos. Es posible que busques encontrar validación externa, pero en este período será clave recordar tus fortalezas y tus logros, celebrar tus cualidades y darte confianza para tener nuevas relaciones más sanas en el futuro.

5. Acepta el momento y entrégate al camino

Aunque parezca solo un tropiezo en el camino más largo, no es cierto, “Venus retrógrado es parte de tu viaje personal”, como explica el astrólogo experto Castillo. Indica que lo mejor es aprovechar sus lecciones y confiar en que lo que está pasando es porque debe suceder. Toma lo mejor y perdónate a ti mismo si eso es lo que necesitas.

