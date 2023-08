Carlos Calero: ¿qué les responde a los “haters” que lo insultan en las redes?

Cuesta creerlo, incluso personajes como Carlos Calero reciben comentarios negativos en las redes sociales. El presentador que de lunes a viernes lleva la batuta de uno de los realitys más vistos no escapa a la crítica destructiva.

Pero él ha aprendido a convivir con las malas actitudes de algunos usuarios que lo contactan con el ánimo de dañarlo. Si bien son minoría, aparecen de vez en cuando.

“Nunca voy a olvidar a una señora que escribió que tenía derecho a hablar de mí porque salgo en televisión. Está equivocada, nadie tiene el derecho de hablar mal de otro, abundan los haters, así como también me encuentro con mensajes alentadores. La mayoría son lindos, de gente que de verdad me quiere por lo que he hecho en la televisión durante 27 años. En la calle me han dicho: ‘Qué buen ser humano eres’, y para mí eso lo resume todo”, expresa el presentador de Yo me llamo.

Cerca del 90 % de sus seguidores son mujeres y el restante son hombres. Parte de ese 10 % es el que lo critica por su manera de vestir, por su peinado, edad, por una palabra que dijo en el último capítulo… de cualquier astilla se cuelgan para prenderle fuego.

“Leo los buenos y los malos comentarios, y procuro responderlos. A veces enseguida me expresan: ‘Lo siento, tienes toda la razón, qué pena, pensé que nunca ibas a contestar’. Les escribo a los que me ofenden y principalmente a los que me apoyan”. Su edad suele recibir críticas espinosas, no falta el que le pide que se retire porque supuestamente está viejo.

A estos individuos Calero les explica que nunca va a dejar de soñar, que siempre luchará por sus planes esté don - de esté. “Seré viejo el día que deje de aspirar a grandes cosas, en ese instante me sentiré acostado en un cajón, me gusta esta etapa de mi vida y nadie me va a quitar la ilusión de soñar”, desliza a los lectores de Cromos.